Un mosso independentista nega relació amb Sànchez i assegura que va actuar respectant la Constitució l'1-O

Nova jornada al judici del Procés, la 35a, amb més declaracions de testimonis. Albert Donaire, coordinador de la sectorial de l'ANC de Mossos d'Esquadra, ha assegurat aquest dimecres en el seu interrogatori que va actuar durant el referèndum amb els criteris de respectar la Constitució i les decisions judicials, així com amb la idea de "no causar un mal major". Així, ha justificat no haver actuat amb força en un col·legi electoral de Ribes de Freser perquè hi havia una gran quantitat de gent i no disposaven de material. A preguntes de les acusacions, ha assenyalat que no es va reunir mai amb Jordi Sànchez i que el seu col·lectiu no va prendre cap acord en relació a la seva actuació de cara a l'1-O. De fet, ha indicat que va seguir les instruccions ordenades pels comandaments del cos.

Durant l'interrogatori de Xavier Melero, lletrat de Joaquim Forn, ha revelat que la unitat d'Afers Interns de la policia catalana li va obrir un expedient com a conseqüència de les seves manifestacions independentistes a les xarxes socials i també ha admès que el grup d'agents que simpatitzen amb el Procés no té cap representació sindical dins del cos. Abans, les declaracions de Donaire han requerit la intervenció del president del tribunal, Manuel Marchena, que l'ha hagut d'advertir del paper que té el testimoni. "Diria que no soc el jutjat, aquí", ha respost l'agent a una pregunta de Vox sobre una piulada a Twitter en què subratllava el seu suport al Govern i a la celebració del referèndum. Marchena ha hagut de fer-li saber que no havia de "confondre" el seu rol en el judici i que s'havia de cenyir a respondre les preguntes.

Factures emeses per error

Les acusacions han intentat tornar a buscar proves sobre la presumpta malversació en el referèndum a través dels enviaments postals d'Unipost, sense èxit. L'exdirector financer de l'empresa ha admès que es va emetre "per error" una factura a mitjans de setembre que la Fiscalia i Vox atribueixen a les cartes censals de l'1-O. La conclusió de l'exresponsable de l'empresa d'enviaments és que es tractava d'"un pressupost", perquè es va acabar anul·lant en la revisió de finals de mes.

Un cap de zona de l'Eixample de Barcelona també ha explicat que hi havia malestar entre els treballadors perquè no cobraven i corria "el rumor" que es farien càrrec dels enviaments de l'1-O, "tenint en compte que realitzàvem tots els enviaments de la Generalitat". Aquest responsable admet que tenia una ordre de repartiment d'un encàrrec de la Generalitat a meitats de setembre, però el contingut no va arribar als seus magatzems.

L'objectiu del referèndum pactat

Aquest matí també ha comparegut l'excoordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, que ha contextualitzat la tasca de l'entitat que va presidir, formada per diverses entitats cíviques i socials, entre les quals ANC i Òmnium. A preguntes de les acusacions, ha anotat que el seu objectiu era buscar un acord amb el govern espanyol per celebrar un referèndum, del qual ha defensat la seva legalitat emparant-se en opinió de juristes. Marchena l'ha tallat fent-li constar que al tribunal no el vinculen opinions jurídiques en aquest sentit. Elena ha explicat que el finançament del Pacte Nacional pel Referèndum era privat, tot i que la Generalitat hi donava suport sense aportacions econòmiques, així com partits polítics.