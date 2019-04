Un inspector de la Policia Nacional relata les infiltracions en col·legis i vigilàncies mútues amb els Mossos

El judici del Procés, en directe

Relat detallat al Tribunal Suprem d'un inspector de la Policia Nacional que va coordinar les actuacions a les escoles Nostra Llar de Sabadell, Joan Boscà i Pau Romeva de Barcelona. A banda de parlar "d'agressions simulades" per part dels votants, enfrontaments "greus" i barricades als centres de la capital catalana, ha revelat aquest dimecres la tasca d'infiltració del cos entre la multitud de ciutadans congregada. Durant l'interrogatori del ministeri públic, l'agent amb TIP 088009 ha explicat que va donar l'ordre perquè efectius de paisà es col·loquessin entre la gent per avisar de quina era la situació a l'Escola Pau Romeva, on l'interrogat va decidir posposar la intervenció perquè els concentrats van saber que vindria la Policia Nacional.

Les tasques de vigilància també es feien sobre l'actitud dels Mossos i en aquesta escola barcelonina ha indicat que hi havia dues persones de paisà a qui "se'ls veia la defensa extensible i les botes tàctiques" que anaven fent comunicacions per l'auricular contínuament. "Quan les unitats d'ordre públic (UIP) acaben l'actuació marxen i aquests homes pugen a un cotxe del departament de Presidència i es posen a seguir les UIP", ha relatat. Un inspector i membre de la comissaria de policia judicial de la Policia Nacional ha corroborat aquestes declaracions i l'agent 126322 ha assegurat que desconeix qui eren els interlocutors d'aquests dos individus. A preguntes de l'advocat Xavier Melero, ha afirmat que no li constava que la policia catalana hagués de fer tasques de contravigilància.

El policia amb TIP 120522, que va integrar l'equip que va espiava l'Escola Pau Romeva, ha afirmat que les votacions es desenvolupaven amb normalitat, es van aturar quan van sospitar que vindria la Policia Nacional i van tornar a reobrir les portes quan van constatar que no hi havia intervenció policial. Cap a les dues de la tarda vam aparèixer les unitats d'ordre públic i va començar la intervenció. El testimoni ha relatat que un grup de joves d'unes 20 persones van protagonitzar una "situació bastant violenta" amb cascs de moto, cadenes i bastons. Benet Salellas, advocat de Jordi Cuixart, ha preguntat per quin motiu no hi ha imatges que acreditin aquesta actitud dels ciutadans però els interrogats se n'han desvinculat. Fonts de la defensa del president d'Òmnium subratllen que els cossos de seguretat no han aportat vídeos de molts col·legis -o fragments parcials- i que els agents aporten fets nous que no es poden contrastar.

Ensurt a la sala per motius de salut

El discurs d'aquest testimoni s'ha hagut d'interrompre a causa de l'ensurt que ha donat a la sala l'auxiliar judicial, que respon al nom de Paco, que ha patit una indisposició i ha obligat Manuel Marchena a suspendre durant un quart d'hora la sessió. Fonts presents a la sala han explicat que el funcionari ha marxat sense necessitar ajuda per rebre atenció mèdica. A la represa, el president del tribunal ha subratllat que "el Paco és una peça indispensable en la infraestructura d'aquesta vista i s'ha sentit indisposat, però ja es troba bé". El policia nacional també hi ha volgut dir la seva: "Quin ensurt ens ha donat a tots els presents", ha manifestat abans de continuar amb l'interrogatori.