El sobiranisme busca aquesta tarda la primera gran manifestació en contra del judici al Procés

Partits i entitats sobiranistes han convocat per a aquesta tarda de dissabte a la Gran Via de Barcelona una protesta contra el judici de l'1-O i busquen que sigui la primera "gran manifestació" contra el procés judicial que afecta els líders independentistes encausats.

La convocatòria s'ha fixat per a les 17 hores a la plaça Espanya i recorrerà la Gran Via amb el lema "L'autodeterminació no és delicte". Aquest serà el primer acte del sobiranisme amb el clima preelectoral ja instal·lat, després que aquest divendres s'hagi confirmat l'avançament de les eleccions generals per al 28 d'abril.

⬛️⬜️📢 Avui, tothom a Barcelona! Fem que la Gran Via es quedi petita per dir que l'autodeterminació és un dret, no un delicte! Reivindiquem el referèndum que vam guanyar l'1 d'Octubre. La repressió no ens farà enrere!

📌 A les 17 h, ens trobem a plaça Espanya! #MakeAMove pic.twitter.com/zEr0WyXnwd — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 16 de febrer de 2019

L'objectiu dels organitzadors és omplir el tram de la Gran Via que va des de la plaça Universitat a la plaça Espanya, uns dos quilòmetres de trajecte d'una de les principals artèries de comunicació de la capital catalana.

La manifestació d'aquest dissabte forma part del "nou cicle" de mobilitzacions que el sobiranisme va anunciar amb motiu del procés judicial i que va començar dimarts, el dia d'inici del judici, amb diverses concentracions a Catalunya, la més important a Barcelona.

El nou cicle de mobilitzacions compta amb el suport de partits com JxCat, el PDECat, la Crida, ERC, la CUP, els comuns i Demòcrates, i d'entitats com l'ANC, Òmnium Cultural i l'Associació Catalana pels Drets Civils, que agrupa els familiars dels presos.

Vaga general imminent

En la protesta d'aquest dissabte es farà una crida a secundar de manera massiva la vaga general prevista per dijous que ve, 21 de febrer, que ha impulsat el sindicat Intersindical-CSC, convocada oficialment per reclamar millores socials, però amb el rerefons de carregar contra el judici al Procés.

En la concentració de dimarts a la plaça Catalunya es va llegir un manifest que va comptar amb el suport del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la portaveu Elsa Artadi, en el qual ja es demanava "parar el país" com a protesta pel procés judicial.

En la marxa d'aquest dissabte està prevista l'assistència del president de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès; el president del Parlament, Roger Torrent, i dirigents de partits com el president del PDECat, David Bonvehí, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach.

El judici al Procés es reprendrà dimarts que ve amb la declaració de l'exconseller de la Presidència Jordi Turull (JxCat), al qual seguirà la declaració de l'exconseller d'Afers Exteriors Raül Romeva (ERC).