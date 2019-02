Bernat Pegueroles: “He vist la Carme tranquil·la, com si estigués examinant-se”

Bernat Pegueroles (Xerta, 1946) s’ha tret un pes de sobre després de ja tres setmanes de judici. Ahir va seguir l’interrogatori de la seva dona, Carme Forcadell, acompanyat pels seus dos fills, Ferran i Bernat, des de dins de la sala.

Com ha viscut la declaració?

Al començament he vist la Carme amb més nervis, però cada cop ha anat parlant més normal fins a veure-la tranquil·la, com si s’estigués examinant d’alguna cosa. Té molta solvència de parlar en públic i explicar coses.

És com s’ho imaginava?

Ha passat tot plegat tal com ho teníem previst. Res no ha sortit de mare i, del que jo he vist, en tot ha respost bé.

¿La fiscal Consuelo Madrigal ha preguntat poc per la violència?

Sí, és el que ens ha semblat. Ha acabat preguntant més per la desobediència perquè, sobre la rebel·lió, ha intentat un parell de cops fer referència a la violència, si cridava a fer manifestacions o coses, i en el vídeo i les respostes s’ha vist que no estava pel cas.

Dormirà més tranquil·la, avui?

Dilluns vam poder fer un vis a vis, just abans de la declaració, i tenia moltes ganes de passar-ho. De fet, ja estava mentalitzada des de dijous passat després de mesos perfilant tots els detalls amb la seva advocada. Segur que haurà dormit més tranquil·la, però cada dia la fan llevar molt aviat.

¿Està sent difícil l’organització per poder venir al judici?

No podem tenir cap tipus d’organització perquè els fills treballen i s’han de demanar festa. L’únic que tinc disposició soc jo, i llavors la família m’acompanya, algun germà o germana. També és difícil ser cada setmana a Alcalá Meco per només 40 minuts de locutori. I només tenim un vis a vis al mes.

Ha tancat una fase de declaracions. Com veu la que vindrà ara?

Ara tots diran que ho feien molt malament i els donaran la raó. Llavors no sé què passarà.

¿Té confiança en un canvi d’actitud de les acusacions i el tribunal?

No tinc cap confiança en un judici just. I la Carme està igual: confia que no siguin gaire animals. Per llei haurien d’estar fora.