Els observadors alerten que la causa de l'1-O podria ser un "procés polític" amb testimonis "orquestrats"

La setmana passada va suposar un punt i a part en el judici al Procés, segons els observadors internacionals. Si bé fins ara havien incidit en el fet que el president del tribunal, Manuel Marchena, no permetés visualitzar imatges per poder contrastar el relat de les forces de seguretat espanyoles, ara la plataforma International Trial Watch (ITW) fa un pas més enllà i alerta que la causa de l'1-O podria ser un "procés polític" amb declaracions de testimonis "orquestrades i preparades". En l'últim anàlisi setmanal, destaca tres aspectes.

Primer, que Marchena hagi destacat una i altra vegada que no tindran en compte els atestats per elaborar la sentència sinó només el que es digui al judici. On va insistir més en aquest tema va ser en la declaració del cap de la policia judicial a Catalunya, el tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, qui ha elaborat tots els informes relacionats amb el Procés en més d'una investigació. Els observadors alerten que en és "clau" poder contrastar els atestats durant el judici, i "molt més en el present cas, en què la instrucció (i el decret de presó provisional) s'han fonamentat en gran mesura en aquests atestats".

Segon, la declaració de Baena, segons els observadors, "va posar al descobert" que l'objecte d'investigació, iniciada el 2015, "no eren uns fets concrets sinó un moviment polític". Al seu parer, es tractava d'una 'investigació prospectiva' que volia evidenciar dos temes: per una banda, "que podria tractar-se d'un procés polític, no possible en el marc del procés penal espanyol"; i, de l'altra, "si es demostrés que Baena no va actuar amb absoluta neutralitat i imparcialitat com exigeix la llei, resultaria també evident la falta de credibilitat del mateix testimoni". En aquest aspecte apunten al fet de no poder provar en el judici que el perfil de Twitter de Tácito era un compte de Baena, ja que el tribunal no va permetre una prova pericial. El director operatiu de les investigacions va negar que fos ell. Si Marchena hagués permès fer la prova, s'hauria pogut demostrar que va mentir.

I tercer i últim, els observadors assenyalen que en les declaracions de testimonis policials s'estan repetint constantment conceptes i descripcions de fets. Han parlat dels 'escraches' a guàrdies civils i policies nacionals, o bé de les concentracions del 20-S, amb paraules com "odi", "tumult", "massa", "polvorí", "insurrecció" o "por". Segons ITW, tot i tractar-se de valoracions "subjectives" que "en cap cas" relacionen als acusats amb els fets, aquestes expressions tan similars "podien denotar que les declaracions estan orquestrades i preparades". Això evidenciaria que "el judici retransmès en directe estaria contaminant les testificals".

Per llei, els testimonis no poden comunicar-se entre ells ni veure les declaracions que han fet els seus companys. Però malgrat això els guàrdies civils estant tots testificant de forma mil·limètrica, amb gairebé els mateixos conceptes. Tant si es tractava de concentracions de milions de persones com de deu, diferents agents sempre parlen de "massa" per referir-se als manifestants independentistes, o constantment apunten a les cares "d'odi" i asseguren que era un intent d'"assalt" o bé un "tumult".