Els observadors internacionals recorden a la Fiscalia que "reunir-se, cridar i cantar" no és sedició

Després de vint-i-dues sessions de judici, els observadors internacionals consideren que la Fiscalia està confonent de forma premeditada l'exercici de drets fonamentals amb el delicte de sedició. La setmana passada, per exemple, amb la declaració de diversos guàrdies civils que van participar en les detencions del 20 de setembre i també en l'1-O. "El ministeri fiscal condueix les respostes dels testimonis donant a entendre que reunir-se i cridar, cantar o mostrar reprovació per les actuacions policials pot ser ja mostra d'elements de sedició", lamenten en el comunicat que han fet públic aquest dimarts i que recull les impressions d'International Trial Watch (ITW) durant la sisena setmana de judici.

De fet, per als observadors, l'actitud de la Fiscalia –que Marchena tolera– "pot tenir conseqüències més enllà del judici", ja que pot "desincentivar" les mobilitzacions en el que s'anomena 'chilling effect' (desincentivar algú de l'exercici dels seus drets fonamentals sota amenaça d'un càstig o sanció).

Els encarregats de signar l'informe de la sisena setmana han sigut Ernesto Moreau, vicepresident de l'Associació Americana de Juristes, i Alejandro Forero, professor del departament de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Barcelona. L'únic aspecte positiu que destaquen de l'actuació del president de la sala, Manuel Marchena, és que ha seguit limitant la formulació de preguntes on s'infereixen conclusions que condicionin la resposta del testimoni.

En canvi, hi ha fins a vuit qüestions en les quals consideren que s'ha de prestar més atenció. A més de la criminalització del dret de protesta per part de la Fiscalia, els observadors internacionals segueixen criticant que Marchena no permeti visionar les imatges del 20-S i de l'1-O per desmuntar les versions d'alguns testimonis. També lamenten que Marchena permeti que alguns interrogatoris de la Fiscalia vagin més enllà de les proves incloses al sumari del cas, fet que perjudica la preparació dels interrogatoris per part de la defensa. Com també perjudica els acusats, segons ITW, el fet que el jutge no permeti que les preguntes de la resta de les parts vagin més enllà de les que hagi fet la part que va proposar el testimoni.

Les llargues sessions del judici, la manca d'informació sobre el calendari complet o la investigació dels mateixos fets per part de tres tribunals (Suprem, Audiència Nacional i el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona) són algunes de les altres qüestions que els observadors no consideren lògiques.

Com van explicar aquest dilluns, ITW farà arribar a les Nacions Unides tots els informes que elaboren setmanalment.