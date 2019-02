El paper de Colau en la cessió de locals i la mobilització

Ada Colau va mantenir distància amb l’1-O fins al dia D. Els comuns, al llarg dels mesos previs al Parlament -representats com a Catalunya Sí que es Pot-, havien expressat el seu desacord amb fer una consulta sobre la independència sense l’acord amb l’Estat, però sí que s’havien mostrat favorables -almenys una part- a participar en el que definien com una “mobilització” a favor de l’autodeterminació. La mateixa alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va cedir locals perquè es pogués acollir la votació i, de fet, va passar la nit del 30 de setembre en un dels col·legis electorals de Barcelona. L’Escola Fructuós Gelabert, de la capital catalana, va ser un dels centres destinats a l’1-O que va visitar l’alcaldessa durant la jornada prèvia al referèndum, on es van fer activitats populars al llarg de tot el dia i la nit per evitar que es precintessin els col·legis. La mobilització a les escoles abans de l’1-O és un dels fets que han posat en relleu la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat durant els interrogatoris per acusar d’obstaculitzar la tasca de la policia. Una tesi que ahir va abonar l’expresident espanyol Mariano Rajoy en el seu testimoni davant el Suprem: va assegurar que les imatges de càrregues policials no s’haurien produït si ningú hagués organitzat o cridat a participar en un “acte il·legal”.

En el seu moment, l’alcaldessa de Barcelona va ser molt crítica amb l’aleshores president espanyol i li va demanar la dimissió després de veure la violència de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Visiblement indignada i sota la pluja, va afirmar als mitjans de comunicació: “Avui Mariano Rajoy ha traspassat totes les línies vermelles, ha enviat la policia contra una població indefensa. És un covard. Ha de dimitir”, va dir, i va remarcar els cops de porra contra gent de totes les edats. Colau acudirà al Tribunal Suprem cridada per l’acusació popular de Vox i la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull. Donarà compte, doncs, del que va veure el dia del referèndum però les acusacions també incidiran en el caràcter de la mobilització el 20-S i l’1-O, a la qual ella, líder dels comuns, també es va afegir.