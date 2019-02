De 431 a 93 policies ferits: nou ball de xifres del govern de Rajoy sobre l'1-O

Nou ball de xifres del govern de Mariano Rajoy sobre els agents de la policia espanyola ferits l'1 d'octubre. L'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha parlat aquest dimecres de 93 policies atesos després de carregar contra els votants en la jornada del referèndum. Així ho ha assegurat en la seva compareixença com a testimoni en el judici del Procés: una dada que contradiu totes les que havia ofert el govern espanyol fins ara.

L'1 d'octubre del 2017 l'executiu de Rajoy va parlar de 33 agents ferits en les càrregues. Però l'endemà mateix va donar una xifra exponencialment superior: 431 policies ferits. En canvi, el 20 d'abril del 2018 el govern espanyol va comunicar, en una resposta escrita al senador d’EH Bildu Jon Iñarritu, que els policies ferits eren 111.

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha confrontat Sáenz de Santamaría amb les dades que el seu mateix govern va donar el 2 d'octubre del 2017, a la qual cosa la vicepresidenta ha respost que la xifra de 431 policies ferits es va anar "depurant al llarg del matí".

L'exvicepresidenta ha defensat l'actuació policial durant la jornada de l'1-O i ha parlat de "disturbis". Les càrregues, ha admès, "no són agradables a la vista". Amb tot, n'ha culpat els organitzadors del referèndum: "Si no s'hagués convocat la gent per fer muralles davant als enviats per mandat judicial a impedir el referèndum potser no les hauríem vist". Amb tot, Sáenz de Santamaría s'ha desvinculat de l'operació Copèrnic, el pla d'actuació de la policia espanyola de cara a l'1 d'octubre: "El govern no va intervenir en l'operatiu", ha dit, i ha recalcat que "la policia actuava per ordre judicial".

D'altra banda, l'advocat Andreu Van den Eynde ha preguntat a l'exvicepresidenta sobre la proporcionalitat de l'actuació policial davant l'actitud dels votants. "Les forces i cossos de seguretat, amb la seva professionalitat, saben fer-ho molt bé", ha respost: "La decisió de proporcionalitat no em correspon a mi".

Actualment el jutjat que investiga les càrregues policials de l'1 d'octubre a Barcelona ja acumula 34 policies encausats, alguns dels quals són comandaments del cos. Tots ells han negat fins ara ser autors de les lesions que se'ls atribueixen, o bé les han minimitzat i han culpat els votants d'haver tingut un comportament hostil contra la policia. El 15 de febrer passat, el ferit que va perdre un ull durant les càrregues, Roger Español, va negar les acusacions d'alguns agents que argumentaven que els va llançar una tanca abans de resultar ferit. "Disparaven amb la idea de l''¡A por ellos!' al cap", va explicar als mitjans de comunicació.