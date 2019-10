A presó dos dels ultres que van apallissar un jove antifeixista a Barcelona

Dos dels ultres que van apallissar un jove antifeixista dijous a la nit a Barcelona han ingressat a la presó preventivament. Segons ha pogut saber l'ARA, els nois, de 20 i 24 anys, hi van entrar aquest diumenge. Tots dos havien quedat detinguts divendres pels Mossos d'Esquadra i són part dels agressors que van actuar dijous a la nit entre els carrers Rosselló i Balmes, a l'Eixample. El jove agredit va requerir atenció mèdica després que tot un grup d'extrema dreta –format per una desena de membres– el fes caure a terra i l'ataqués amb cops de puny i puntades de peu. Als dos empresonats, que són de Premià de Mar i Badalona, se'ls atribueix un delicte de lesions greus, un de desordres públics i un d'odi, segons fonts policials.

⚠️ATENCIÓ! Brutal agressió d'un grup de nazis a un jove antifeixista a la cruïlla entre els carrers Balmes i Rosselló de Barcelona. pic.twitter.com/YisCcgpx4Q — Albert Mercadé (@albertmercade) October 17, 2019

Els agressors participaven en una manifestació ultra convocada dijous al vespre a la plaça Artós de Barcelona, a Sarrià, que va acabar coincidint amb una dels CDR als Jardinets de Gràcia, pacífica i en contra de la sentència del Procés, que transcorria pel centre de la ciutat. Tot i que hi havia una distància notable entre la concentració del grup d'extrema dreta i la dels CDR, els ultres van poder baixar des de Sarrià fins al centre de Barcelona amb diversos bats de beisbol i altres elements punxants mentre pregonaven que "anaven de cacera".

Arran de les crítiques contra els Mossos pel dispositiu, la policia va argumentar que no havia pogut "encapsular els ultres davant el nombre de manifestacions simultànies". Tot i que van treballar per "mantenir separats" els concentrats, "no es van poder evitar" agressions un cop els participants en la manifestació d'extrema dreta es van "disgregar", segons la policia.