Una setmana de disgustos alemanys per a Josep Borrell

I com li cremava la cadira a Josep Borrell quan se sotmetia a les preguntes de Tim Sebastian al canal DW News! Però la seva extemporània manera d’acabar l’entrevista no ha sigut l’únic revés patit pel ministre espanyol d’Afers Exteriors. El diari conservador Die Welt l’entrevistava i, com sol passar amb els polítics, el més revelador estava en les preguntes. En alguns casos, de fet, ni tan sols eren preguntes, sinó rotundes afirmacions: “El judici davant del Tribunal Suprem amb els líders del moviment independentista tampoc millorarà la imatge d’Espanya” o “Però siguin quins siguin els veredictes finals, una cosa és segura: només reforçaran la llegenda dels màrtirs catalans”.

I això que el rotatiu no té cap simpatia pel sobiranisme. Examinem aquesta valoració del periodista: “La imatge d’Espanya a l’estranger s’està ressentint molt de la crisi de Catalunya. A Alemanya, una gran part de l’opinió pública està convençuda que el moviment independentista persegueix objectius poc realistes i també molt egoistes. Però, tot i així, a molts alemanys els independentistes els resulten més simpàtics que el poder estatal de Madrid”.

Aquesta setmana han declarat també els observadors internacionals del referèndum. Com ara Bernhard von Grünberg, de l’SPD i vicepresident d’una agència de les Nacions Unides d’ajuda als refugiats. El polític va parlar de violència, sí: la de les bales de goma i les persones que marxaven en ambulància després que les ferís la policia espanyola. El diari Express relatava com Von Grünberg estava “visiblement molest” al final de la seva declaració per la manera com “el representant del partit populista de dreta Vox intentava retratar-lo com a simpatitzant dels separatistes”. També va expressar la seva perplexitat per la cotilla imposada per Marchena: “No és gens usual que el tribunal em prohibís expressar la meva opinió”. Willkommen!

Mentrestant, a El País s’enfotien directament d’aquest exdiputat i titulaven la crònica de la seva intervenció “Un jubilat alemany explica l’1 d’Octubre”. Escriu el redactor: “El tal Von Grünberg va ser en el passat parlamentari regional a Alemanya i fins i tot diu que va conèixer Willi Brandt, però per a la resta és un jubilat animós de 73 anys que busca quan pot una fotografia amb Puigdemont”. Ah, la venjança per Schleswig-Holstein és un plat que la premsa socialdemòcrata espanyola serveix fred com un tàrtar.

Per acabar, la web de l’influent informatiu alemany Tagesschau entrevistava el politòleg Peter Kraus, que assegurava que el conflicte català no es pot resoldre als jutjats, negava el delicte de rebel·lió i qualificava l’1-O de “pas simbòlic que ara està sent castigat pel bàndol espanyol amb gran violència”. Sí, una gran setmana per a la imatge internacional espanyola, per la qual se suposa que vetlla Borrell.