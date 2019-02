Santi Vila rebaixa l'1-O a una "mobilització política": "Mai el vaig reconèixer com un referèndum"

Recta final dels interrogatoris al Tribunal Suprem amb una de les declaracions més destacades, la de l'exconseller Santi Vila, que va dimitir del Govern hores abans de la DUI per les seves discrepàncies explícites amb la decisió de no convocar eleccions i aturar el 155. Acusat de malversació i desobediència, l'extitular d'Empresa i Cultura ha negat que el referèndum vinculés el Govern a prendre decisions a partir del seu resultat i l'ha relegat a una "mobilització política" un cop el decret de convocatòria va quedar suspès pel Tribunal Constitucional. "Mai el vaig reconèixer com a referèndum", ha apuntat Vila. A diferència del que va afirmar ahir dimecres Carles Mundó, que va instar la Fiscalia a demostrar la correspondència entre l'1-O i les lleis aprovades el 6 i 7 de setembre, Vila sí que ho ha vinculat.

Tanmateix, sí que ha coincidit amb la resta d'exconsellers a l'hora d'afirmar que el Govern no va desenvolupar cap acció vinculada a la llei del referèndum i el decret de convocatòria de l'1-O. "No va haver-hi cap despesa pública" i "en el moment que se suspèn cau la Sindicatura Electoral", ha assegurat l'exconseller, malgrat que ha obert la porta a "prendre decisions diferents" quan se li ha qüestionat no desconvocar el referèndum. Preguntat per si la signatura d'aquesta disposició contravenia els requeriments anteriors del TC, Vila ha volgut contextualitzar l'ambient de "gran pressió" de partits i la ciutadania perquè el Govern emprengués accions de "caràcter unilateral", fet que va motivar, ha explicat, la crisi de l'estiu de 2016 en la qual Puigdemont es va sotmetre a una qüestió de confiança amb la promesa "referèndum o referèndum". L'objectiu era "tensar la corda però que no es trenqués per encarrilar el sentiment ciutadà", ha manifestat.