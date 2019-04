Un policia nacional subratlla que la intervenció al CAP Cappont de Lleida "no va ser una massacre"

El judici del Procés, en directe

Sessió del judici del Procés focalitzada en la intervenció de la Policia Nacional a la ciutat de Lleida en diversos punts de votació, com l'Escola Oficial d'Idiomes i el CAP Cappont. L'agent 099306 ha presumit d'una actuació "exemplar" al centre sanitari i ha recordat que "pràcticament no hi va haver ferits". "Recordo que allò no va ser una massacre", ha apuntat el testimoni, per bé que el servei d'emergències mèdiques va haver de comparèixer a l'exterior per atendre alguns ciutadans ferits. A preguntes de l'advocat Benet Salellas, el funcionari ha explicat que "alguna persona s'arrossegava" a l'hora "d'extreure les persones de terra", però ha avisat que no recorda "cap tipus de lesió en concret".

Els diversos agents que han comparegut han relatat una actuació semblant a diversos col·legis electorals i han asseverat que la part més complicada de l'actuació era la retirada. "Les 200 persones inicials es van triplicar o quadruplicar. Vam haver de treure les defenses quan ens vam veure envoltats", ha assegurat un dels interrogats. Els testimonis han subratllat que van haver de fer ús de les porres i també de disparar salves per dispersar la multitud. Alguns d'ells, com el subinspector 076753, han mostrat la seva sorpresa pel fet que hi hagués "pares amb nens petits" a les portes dels punts de votació.

També ha comparegut l'agent 110336, que ha comunicat que ha quedat absolt d'una causa al jutjat número 1 de Lleida per la seva actuació a l'institut Capparella, el centre on un home va patir un infart. Allà també va assistir l'inspector 071004, que ha elevat el to i ha parlat de "turbes violentes", "insults majúsculs" i ha assegurat que els van llençar pedres tot i que ha admès que no ho va veure. Així, ha xifrat en sis els agents ferits a la capital del Segrià.