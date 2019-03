La secretària judicial va demanar un helicòpter davant l'"allau de ciutadans" a la conselleria d'economia el 20-S

Segueix aquí el judici al Procés, en directe

Una de les claus del relat sobre la suposada violència que fan les acusacions del Tribunal Suprem sobre les protestes pels escorcolls a la conselleria d'Economia és la declaració de la secretaria judicial del jutjat 13 de Barcelona, que va ordenar aquelles entrades. La funcionaria va assegurar en un informe que havia hagut de sortir escalant pels terrats de l'edifici per la violència a l'exterior. Només començar la seva declaració com a testimoni al Suprem, Montserrat del Toro ha apuntat a la mateixa situació de "tumult": "En una hora ja vam tenir indicis que es desbordaria la situació". La lletrada ha arribat a parlar d'un "mar de ciutadans" i ha descrit fins i tot "una allau" de persones a les portes de la conselleria d'Economia que els bloquejava la sortida, fins al punt que va demanar, ha dit, un helicòpter.

La lletrada, que declara sense que es vegi la seva imatge, ha rebaixat el to de l'únic episodi que fins ara han aconseguit desmuntar les defenses, el de la seva suposada sortida escalant terrats, però en canvi ha introduït nous elements en d'altres moments de la jornada per intentar justificar la idea d'una protesta violenta a les portes de la conselleria d'Economia. També ha acusat als Mossos d'Esquadra de no facilitar agents per protegir la comitiva judicial i socórrer la Guàrdia Civil i ha assenyalat directament la intendent Teresa Laplana, que està processada a l'Audiència Nacional juntament amb el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.

Descriu un "tumult"

La lletrada ha admès que com que estava dins de l'edifici no va poder presenciar durant la major part de la jornada què estava passant fora, tot i així ha assegurat que a les onze del matí ja hi havia milers de persones concentrades a l'exterior de l'edifici. Entre elles hi havia l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que aquell dia no va intervenir però la funcionaria va sentir-la clarament des de l'interior de l'edifici. "Deien no passaran, no sortiran, votarem". La secretaria ha arribat a parlar d'un "tumult".

Després ella mateixa va pujar al terrat i va fotografiar "un mar de persones" fora de l'edifici. En aquell moment, diu, va entendre perquè "no era possible sortir en helicòpter com havia demanat". Tot i que Jordi Sànchez va assegurar durant el seu interrogatori que l'escorcoll judicial es va allargar fins ben entrada la nit, la funcionaria diu que a dos quarts de nou del vespre ja havia enllestit.

La funcionaria ha assegurat que quan va baixar al vestíbul de l'edifici va veure una "allau" de persones que empenyia les portes de vidre de la conselleria d'Economia. Fins i tot van llençar una ampolla d'aigua.

La sortida per l'edifici del costat

La secretaria ha admès que a l'hora de sortir li van oferir tres opcions: sortir per la porta, habilitar un passadís de civils o un amb agents antidisturbis dels Mossos, tot i que inicialment els havia acusat de no facilitar-los ajuda. "Sortir per la porta era inadmissible", ha dit la secretaria que assegura que "el que m'estava esperant fora de l'edifici no era una opció segura". Finalment va trucar al jutge d'instrucció 13. "M'has de treure d'aquí, no hi ha sortida".

Finalment li van oferir sortir per l'edifici del costat. Tot i que en el eu primer informe havia parlat d'una sortida escalant murs i terrats, la funcionaria ha fet aquest mati un relat ben diferent. Ha explicat que l'accés al teatre 'Coliseum' el va fer per un pati interior situat a la segona planta, superant un mur "d'un metre", ajudada per agents dels Mossos d'Esquadra.

Ara bé, ha introduït un altre nou element: La idea inicial és que sortís "barrejada entre el públic del teatre perquè coincidia amb l'acabament d'una funció", però ha assegurat que el gerent se'n va desdir i es va quedar mitja hora en un camerino. Finalment el van convèncer però la resta de públic ja havia sortit. La funcionaria diu que finalment van haver de sortir intentant no cridar l'atenció i córrer cap un vehicle policial que estava entre dues furgonetes dels Mossos.