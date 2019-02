El judici de l'1-O entre en la fase de testimonis amb Rajoy, Sáenz de Santamaría i Montoro

Les declaracions del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'expresidenta de l'ANC, Carme Forcadell, han posat punt final a la segona fase del procediment judicial contra l'1-O i, sense pausa, aquest dimecres arriba el torn dels testimonis polítics. Els plats forts de la primera sessió seran l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro. El tribunal, presidit pel jutge Manuel Marchena, ha decidit concentrar els testimonis polítics al principi per allunyar-los al màxim de la campanya electoral.

La sessió d'aquest dimecres està previst que comenci a les 10 del matí amb el testimoni del portaveu d'ERC al Congrés de Diputats, Joan Tardà. El tribunal ha previst mitja hora de declaració per a cada testimoni, així que, cap a les 10.30 h l'hauria d'haver substituït el president del Parlament, Roger Torrent. No serà així, perquè Torrent va comunicar dilluns que li seria impossible assistir a la sessió –la vista de demà coincideix amb el ple del Parlament– i serà citat per a un altre dia. Al matí estaven previstos els testimonis de l'expresident de la Generalitat Artur Mas (11 h), l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría (11.30 h) i l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro (12 h).

A primera hora de la tarda hauria d'arribar el torn de Mariano Rajoy (16 h). A continuació estan citats la senadora del PDECat Marta Pascal (16.30 h), l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert (17 h) i els exdiputats de la CUP Eulàlia Reguant (17.30 h) i Antonio Baños (18 h).

La llista de dimecres inclou el lehendakari, Iñigo Urkullu, que hauria de ser el primer a testificar, i preveu que ho facin també el portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián; l'exsecretari general de Podem Catalunya Albano Dante Fachin; l'expresident del Parlament Ernest Benach i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en sessió de matí. A la tarda estan citats l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido; l'excoordinador dels comuns Xavier Domènech; el secretari general del departament de Treball, Benestar Social i Famílies, Josep Ginesta; el secretari d'Afers Socials, Francesc Iglesies, i el director del CatSalut, Adrià Comella.

A diferència dels acusats, els testimonis estan obligats a dir la veritat, tret que estiguin imputats en algun altre procediment judicial. És el cas, per exemple, de Josep Ginesta i d'Adrià Comella, investigats pel jutjat d'instrucció número 13, que es podrien negar a respondre a les qüestions que considerin que poden perjudicar la seva defensa.