"El referèndum mai va ser un acte concloent per fer la independència": les 10 frases de Bassa al Suprem

1. "No hi havia una estratègia conjunta, sinó un programa conjunt per aconseguir la independència que mai va ser invalidat ni impugnat"

2. "A partir de la suspensió de la llei del referèndum no vam fer res més i vam acatar la suspensió de la sindicatura electoral, però no vam desconvocar el referèndum perquè consideràvem que no era delicte i era la sentència del TC versus el suport del 80% de la població, i jo soc una servidora pública"

3. "La llei de transitorietat jurídica no tenia relació amb la llei del referèndum i es va fer sempre amb la idea de si s’arribava després a un pacte amb l’Estat, perquè calia tenir alguna cosa preparada"

4. "No ens podíem negar que les entitats obrissin els centres cívics el cap de setmana de l’1-O davant l’allau d’activitats que es van proposar i vam assumir les competències des del departament perquè alguns directors ens preguntaven qui es faria càrrec de la responsabilitat civil en el cas que es produís alguna incidència"

5. "El referèndum mai va ser un acte concloent per fer la independència, sinó una forma de compromís entre el Parlament i la ciutadania i un instrument per arribar a un diàleg i un pacte. Sí que sabíem que, com més gent anés a votar, això ens donava més força per anar a negociar. La prova que no era un acte concloent és que el dia 3 no es va declarar la independència i que avui som aquí"

6. "Mai vaig pensar que hi hauria enfrontaments violents l’1-O, perquè les nostres referències eren el 9-N i per les manifestacions cíviques que sempre havíem fet i perquè els Mossos es van comprometre a garantir la convivència. L’única violència que es produeix és fruit de l’actitud equívoca d’alguns agents dels cossos de l’Estat"

7. "Sempre vam pensar que es tractava d’un conflicte competencial i jurídic i que es podria celebrar el referèndum"

8. "Escòcia, com el Quebec, va fer una llei de transitorietat i no s’ha arribat a un acord encara; calia preveure tots els escenaris possibles"

9. "Els directors van enviar a les entitats una notificació que només podien utilitzar els centres cívics fins a les sis del matí, però no tinc agents de seguretat per vigilar si marxaven o no"

10. "La via unilateral no formava part del programa electoral de JxSí i el que es va proclamar el 27-O no es va fer a l’hemicicle ni es va enviar a cap organisme internacional ni es va publicar al DOGC"