Trapero es defensa i nega haver posat els Mossos “al servei dels interessos polítics secessionistes”

El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, nega haver posat la policia catalana “al servei dels interessos secessionistes” i defensa que sempre han complert amb la llei i amb els manaments judicials. La defensa de Trapero, que exerceix la penalista Olga Tubau, ha presentat el seu escrit de defensa a l’Audiència Nacional, que va processar Trapero per sedició i rebel·lió. En l’escrit, al qual ha tingut accés l’ARA, reclama la seva absolució.

L’escrit, de 44 pàgines, repassa un per un els arguments que Trapero ja va utilitzar durant la seva declaració, com a testimoni, davant el Tribunal Suprem fa unes setmanes i que li va servir per tombar els principals arguments de les acusacions.