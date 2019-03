Un visitant internacional de l'1-O destaca l'"actitud no violenta" dels votants als col·legis

El judici del Procés, en directe

[Si veus aquest contingut amb una aplicació en dispositiu mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe]

La 23a sessió del judici del Procés ha aportat com a novetat la primera compareixença que ha requerit la traducció d'un intèrpret, la del polític alemany Bernhard von Grünberg, proposat per les defenses de Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Raül Romeva. L'exdiputat regional del partit socialdemòcrata alemany (SPD) pel land de Renània del Nord-Westfàlia va presenciar des de Catalunya l'1 d'Octubre pel seu "interès personal i particular" en el referèndum, de la mateixa manera que ja havia presenciat la consulta del 9-N del 2014 i les eleccions del 27-S del 2015 -i després va estar a les del 21-D del 2017-. En tot moment ha deixat clar que va assumir personalment les despeses derivades de l'estada.

"Vull mantenir la meva independència", ha assenyalat l'interrogat per l'advocat de Cuixart, Benet Salellas, assegurant sobre aquesta qüestió pot parlar per ell i per la resta d'observadors, tot i que ha tret ferro al fet que hagués pagat les despeses el Diplocat perquè "seria una normalitat" habitual en fundacions polítiques i institucionals d'Alemanya. Va ser ell mateix qui va sol·licitar inicialment al secretari general del Diplocat, Albert Royo, poder ser a Catalunya l'1-O sempre per "interès personal", però ha puntualitzat que "en cap cas hi havia una prioritat de l'element d'observació o validació de la votació". L'interrogat ha explicat que es va fer un informe conjunt entre tots els participants del programa, tot i que no ha concretat a qui es va remetre.

651x366 Bernhard von Grünberg al Tribunal Suprem / ARA Bernhard von Grünberg al Tribunal Suprem / ARA

Benet Salellas s'ha interessat pels fets als col·legis electorals del referèndum i el testimoni ha explicat que va veure com "va irrompre la policia al local trencant les portes i prèviament pujant les tanques". "Van dispersar la gent que estava allà", ha apuntat. Després, ha explicat que va anar al col·legi Ramon Llull i va presenciar "ferits que havien estat lesionats per projectils de goma i que van traslladar a centres hospitalaris -és el cas de Roger Español-". Preguntat per quin motiu va assistir a aquesta escola en concret del centre de Barcelona, ha apuntat que formava part de "l'itinerari més còmode", però després ha revelat que el grup de visitants -acompanyat d'un membre del Diplocat- va rebre una trucada d'una persona que no ha especificat que va informar del que estava succeint al Ramon Llull.

Sobre l'actitud dels ciutadans, Von Grünberg ha assegurat que es va quedar "molt sorprès davant la tranquil·litat i la contenció" dels votants. "No vaig percebre una actitud violenta i agressiva sinó una admirable situació de tranquil·litat i contenció", ha insistit. L'interrogat ha deixat clar que en cap centre de votació va veure l'arribada dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, de manera que no ha pogut contestar si els agents avisaven que farien ús de la força abans de procedir a actuar.

"No soc independentista"

Von Grünberg s'ha definit com a no independentista i ha puntualitzat que cap de les organitzacions polítiques per les que ha treballat ho són -tot i que no ha volgut mencionar en cap moment l'SPD-. Sobre la violència policial als col·legis, ha defensat la "fèrria disciplina dels votants" després de fer llargues cues i "sotmetre's a una situació d'intimidació", sumat al fet de "no exercir en cap moment la violència que en tal situació és fàcil que pugui sorgir i no obstant no va sorgir".

El testimoni ha subratllat en diverses ocasions la seva tasca per afavorir el "diàleg" entre partits i institucions per resoldre el conflicte català i ha asseverat que s'ha reunit amb representants del PSC i de Cs, així com amb tots els presidents de la Generalitat des de Jordi Pujol. Concretament en relació al referèndum, ha apuntat que va conversar amb Carles Puigdemont, l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, per les seves "tasques" com a màxima autoritat de la cambra catalana. A preguntes de la seva defensa, ha dit que s'ha trobat "amb freqüència" amb Forcadell però no ha especificat si els dies immediatament previs a l'1-O.

Ja a les preguntes de l'advocada de Meritxell Borràs, Judith Gené, ha recordat que el seu interès amb Catalunya no radica només en la situació política des de la Transició, sinó també els vincles amb l'ACNUR, l'agència de l'ONU d'atenció als refugiats -de la qual n'és vicepresident a Alemanya-, i de la protecció dels llogaters -presideix una associació en aquest sentit al seu país.

La fiscal Consuelo Madrigal, justament, ha volgut desacreditar el testimoni pels seus vincles amb ACNUR i el mercat del lloguer i ha preguntat si l'agència de l'ONU havia pagat el viatge, cosa que ha descartat el testimoni de forma taxativa. També ha assenyalat que sabia que el referèndum havia estat suspès per part del Tribunal Constitucional. Volia defensar el dret a votació igualment, però el president del tribunal, Manuel Marchena, l'ha tallat perquè no entrés a fer "valoracions". Tampoc li ha permès precisar el nombre de ferits que va veure.