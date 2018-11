Mor Álvaro de Luna, l'actor que va encarnar 'El Algarrobo' de 'Curro Jiménez'

L'actor Álvaro de Luna, que es va fer conegut pel gran públic per ser el 'Algarrobo' de 'Curro Jiménez', ha mort a l'edat de 83 anys a causa de les complicacions d'un càncer de fetge que patia des de feina temps, segons ha confirmat a 'El País' la seva dona.

Nascut a madrid l'any 1935, Luna va estudiar Medicina abans de dedicar-se a la interpretació. Va debutar al cinema l'any 1963 amb la pel·lícula 'La máscara de Scaramouche', d'Antonio Isasi-Isasmendi. El mateix any va aparèixer breument a 'El Verdugo' de Lusi Gracía Berlanga. Va ser la televisió, però, el mitjà que li va fer guanyar popularitat entre el públic, especialment arran de la seva participació a la sèrie de TVE 'Curro Jiménez' (1976-1978), en la qual interpretava a el 'Algarrobo', el company d'aventures del protagonista, un bandoler de l'Espanya ocupada per les tropes napoleòniques. Un any després d'aquesta sèrie, va protagonitzar 'La barraca', l'adaptació del clàssic de Vicente Blasco Ibáñez. Una altres dels seus papers més recordats és el de Carlos Vergara a 'Farmacia de guàrdia'.

L'any 2008 va rebre una nominació al millor actor protagonista per la pel·lícula 'El prado de las estrellas' de Mario Camus.