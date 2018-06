El nou ‘American horror story’ unirà històries d’entregues anteriors

Ryan Murphy està preparant la vuitena temporada de la sèrie d’antologia American horror story i segons ha confessat serà una entrega molt especial. El creador ha anunciat a través de Twitter que la nova tanda d’episodis fusionarà històries de la primera temporada, coneguda amb el títol de Murder House, i de la tercera, Coven.

The Coven/Murder House AHS crossover season won't be happening next year...because it's happening THIS YEAR. AHS #8 WITCHES RULE THIS SEPTEMBER