La fiscalia dels EUA acusa un ‘hacker’ iranià de l’atac a la HBO

La justícia nord-americana ha acusat un pirata informàtic iranià de ser el responsable de l’atac cibernètic que va patir aquest estiu la cadena HBO i d’haver intentat extorsionar l’empresa reclamant-li sis milions de dòlars a canvi de no publicar les dades que havia robat dels ordinadors de la companyia.

La fiscalia federal del districte sud de Nova York ha inclòs el presumpte culpable de l’atac, Behzad Mesri, de 29 anys, en la llista dels criminals més buscats de l’FBI i l’acusa de set delictes per accés no autoritzat al sistema de la HBO entre el maig i l’agost. També el considera culpable del robatori de dades protegides del sistema, inclosos guions i sinopsis de la setena temporada de Joc de trons, així com vídeos inèdits d’altres sèries de la cadena, com The Deuce o Curb your enthusiasm. Segons ha detallat el fiscal, l’acusat és a l’Iran i encara no ha pogut ser detingut. L’acusació assegura que Mesri va transferir arxius de la HBO a un servidor sota el seu control.