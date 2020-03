La BBC suspèn les retallades a informatius per respondre a la crisi de la pandèmia

El director general de la BBC, Tony Hall, ha anunciat aquest dimecres que l’ens suspèn el pla de retallades i estalvi anunciat a finals de gener, el qual tenia previst suprimir 450 dels 6.000 llocs de treball de la divisió d’informatius, amb l’objectiu de generar un estalvi de 86 milions d’euros a l'arribar l’any 2022.

En un correu electrònic adreçat a tota la plantilla, Hall ha afirmat: “Hem de continuar fent la feina que fem de manera brillant. Seria inapropiat [emprendre ara les retallades]”. Amb tot, Hall també ha comentat que es tracta d’una decisió temporal i que caldrà tornar a plantejar els ajustos tant de plantilla com pressupostaris. “Però de moment només volem assegurar-nos que teniu tot el suport i que teniu els recursos necessaris per fer la feina que vosaltres i els vostres companys esteu fent de manera sorprenent". Per adequar la programació a la frenètica actualitat de la pandèmia, alguns programes, com ara Politics live i Victoria Derbyshire, s’han cancel·lat per destinar recursos a la cobertura del coronavirus.

Hall abandonarà el càrrec a finals de l’estiu i deixarà pas a un successor que negociarà la pròxima Carta Reial de la corporació. El pròxim director general haurà de pagar el preu de posar noms i cognoms a les retallades i als títols dels programes a suprimir. I pot heretar un forat negre financer encara més gran del que es podia preveure. Per començar a reduir-lo, la corporació tenia previst començar a cobrar de manera generalitzada la llicència als més grans de 75 anys a partir de l’1 de juny i deixar-la només gratuïta per als que visquin només dels beneficis socials. Ara, arran de la crisi del coronavirus, ha retardat el cobrament fins a, de moment, l’1 d’agost.