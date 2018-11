El CAC torna a situar TV3 com la cadena catalana més plural entre el maig i l'agost

Els informatius de TV3 continuen sent els més plurals entre els mitjans audiovisuals catalans. Ho constata un nou informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), corresponent al període maig-agost d'aquest any, segons el qual la televisió pública va donar veu a 30 agrupacions polítiques (partits, governs i altres organismes o institucions) diferents. RAC1 ocupa el segon lloc amb 29 agrupacions polítiques, seguit de Catalunya Ràdio amb 28. TVE Catalunya (24) i 8TV (22) completen el rànquing. L'informe només té en compte els mitjans de comunicació amb seu a Catalunya, ja que són els únics sobre els quals el CAC té competències.

Aquest és el segon estudi de pluralisme quadrimestral que elabora el CAC (fins ara els feia mensualment) i arriba a unes conclusions molt similars a l'anterior, corresponent als quatre primers mesos de l'any i fet públic a mitjans de setembre: en aquell període, TV3 també encapçalava el rànquing després d'haver donat veu a 31 actors polítics.

Segons l'informe fet públic aquest dimarts, l'agrupació política que va tenir més veu a TV3 entre el maig i l'agost d'enguany va ser el Govern de la Generalitat, amb un 17,6% del temps, seguit del govern espanyol, amb un 15,9%. A Catalunya Ràdio i RAC1 el rànquing comença exactament igual, mentre que a TVE Catalunya i a 8TV el govern estatal és primer i el català ocupa la segona plaça.

Entre els partits, en canvi, hi ha unanimitat: als cinc mitjans analitzats, la formació política amb més temps de paraula va ser el Partit Popular, que durant aquells mesos estava immers en el procés d'elecció del seu nou president, després de la dimissió de Mariano Rajoy. Els populars van disposar d'un 11,5% del temps de paraula dedicat a agrupacions polítiques als informatius de TV3, del 10,4% a Catalunya, del 13,1% a TVE Catalunya, del 15,8% a 8TV i del 13,4% a RAC1. En quatre d'aquests mitjans, el segon lloc entre els partits va ser per a Ciutadans (que va tenir un 9% del temps a TV3) i el tercer el PSC-PSOE (amb un 8,4% a la televisió pública). L'excepció és Catalunya Ràdio, en què els socialistes apareixen segons i els taronges tercers.

Cal tenir en compte, però, que l'informe computa per separat els temps del PDECat i de Junts per Catalunya, malgrat que són dues marques que corresponen al mateix espai polític. Sumades, aquestes dues formacions es col·loquen al segon lloc, per darrere del PP, tant en el cas de TV3 com en el de Catalunya Ràdio.

L'estudi (que s'ha aprovat per cinc vots a favor i un en contra, amb un vot particular) assenyala també quines són les entitats de caràcter polític que intervenen més sovint als mitjans analitzats, tot i que, segons el CAC, representen al voltant del 2% del temps total a TV3, Catalunya Ràdio i RAC1, i un 1% a 8TV i TVE Catalunya. Segons l'informe, "l’ANC i Òmnium Cultural aglutinen gairebé el 90% del temps de les entitats als mitjans del Grupo Godó, tres quartes parts als de la CCMA i aproximadament el 60% a TVE Catalunya". En canvi, Societat Civil Catalana només va aparèixer a TVE (amb un 25,9% del temps) i a Catalunya Ràdio (5,8%).

Creix la presència de dones

Un dels punts que té en compte l'anàlisi del CAC és la presència de dones polítiques en els espais analitzats, que continua sent molt inferior a la dels homes: només en els debats de 8TV la presència de dones va ser majoritària, amb un 63,6% del total d'onze persones que hi van participar. De totes maneres, la situació ha millorat respecte al quadrimestre anterior: en aquella ocasió el percentatge de dones polítiques més elevat en informatius diaris era el 30,1% de TVE Catalunya, i ara tots els mitjans superen el 32%. Catalunya Ràdio, que obtenia la proporció més baixa en l'anterior informe (24,3%) capgira la situació i arriba al 39,5%, la dada més alta del període analitzat.