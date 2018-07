El Congrés rebutja en primera volta el nomenament de Rosa Maria Mateo com administradora única de RTVE

El Congrés ha rebutjat en primera volta el nomenament de Rosa Maria Mateo com a a administradora única de RTVE, amb 168 vots a favor, 117 nuls i tres en blanc. Per poder ser escollida com a administradora única, Mateo necessitava els vots favorables dels dos terços de la cambra. És a dir, necessitava 234 vots.

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha convocat un altre ple aquest divendres, en què Mateo només necessitarà la majoria absoluta per convertir-se en l'administradora única de RTVE.

El nom de Mateo s'ha proposat després que Tomás Fernando Flores (el nom pactat com a president de l'ens si hagués prosperat la via del consell d'administració interí) va renunciar a convertir-se en l'administrador únic. Podem, que sí que l'acceptava com a president d'un consell de deu membres (amb alguns representants proposats per la formació lila), ja havia advertit que no el votaria per a aquest càrrec. Altres noms que hi havia sobre la taula -que no van acabar prosperant- van ser el de la directora de 'Público', Ana Pardo de Vera, o el cap de política d'eldiario.es, Andrés Gil, entre d'altres.

El càrrec d'administrador únic tindrà caràcter temporal i hauria de desaparèixer, com a molt tard, a l'octubre, quan està previst que ja s'hagi escollit el nou consell d'administració de RTVE. Es tracta d'una figura prevista al decret llei que va aprovar el govern espanyol el 22 de juny per regular la renovació exprés de la cúpula de l'ens un cop conclòs el mandat de l'anterior president, José Antonio Sánchez, i abans que es completés el concurs.