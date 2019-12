La HBO treu pit als Globus d'Or en drama, però sense 'Joc de trons'

Ricky Gervais ja pot començar a preparar acudits feridors de cara a la gala dels Globus d'Or que se celebrarà la matinada del 5 de gener. La Hollywood Foreign Press Association (l'entitat que agrupa els crítics estrangers que treballen a Hollywood) ha anunciat aquest dilluns quins són els nominats per a uns guardons que es van instaurar el 1943.

En les categories televisives, hi ha hagut poques sorpreses, més enllà de no incloure Joc de trons com a possible millor drama, just l'any que s'ha acomiadat de l'audiència. Només Kit Harington, en la categoria d'actor de drama, opta a endur-se un premi. Això sí, la HBO té un domini clar en aquesta categoria –que tradicionalment ha gaudit de més prestigi que la de comèdia– ja que Big little lies, Succession i Killing Eve no només són tres dels cinc candidats a millor sèrie, sinó que tots aquests títols opten, a més, a algun premi d'interpretació. S'hauran de batre, però, amb una The crown que arriba molt potent gràcies a Olivia Colman, i amb The morning show, l'única entrada rellevant del catàleg de la nouvinguda AppleTV+. Això sí, en nombre de nominacions globals, Netflix en té 17, contra 15 de l'HBO.

Pel que fa a comèdia, Amazon hi col·loca Fleabag i The marvelous Mrs. Maisel, mentre que Netflix es queda amb The politician i El método Kominsky. La HBO aquí està en minoria, amb Barry, de Bill Hader, com a única representant.

Les nominacions queden així:

Drama

Big little lies

The crown

Killing Eve

The morning show

Succession



Actor protagonista de drama

Brian Cox, per Succession

Kit Harington, per Joc de trons

Rami Malek, per Mr. Robot

Tobias Menzies, per The crown

Billy Porter, per Pose



Actriu protagonista de drama

Jennifer Aniston, per The morning show

Olivia Colman, per The crown

Jodie Comer, per Killing Eve

Nicole Kidman, per Big little lies

Reese Witherspoon, per The morning show



Comèdia

Barry

Fleabag

El método Kominsky

The marvelous Mrs. Maisel

The politician



Actor de comèdia

Michael Douglas, per El método Kominsky

Bill Hader, per Barry

Ben Platt, per The politician

Paul Rudd, per Living with yourself

Ramy Youssef, per Ramy



Actriu de comèdia

Christina Applegate, per Dead to me

Rachel Brosnahan, per The marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst, per On becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne, per Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge, per Fleabag



Minisèrie o TV-movie

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The loudest voice

Unbelievable



Actor de minisèrie o TV-movie

Chris Abbott, per Catch 22

Sacha Baron Cohen, per The spy

Russell Crowe, per The loudest voice

Jared Harris, per Chernobyl

Sam Rockwell, per Fosse/Verdon



Actriu de minisèrie o TV-movie

Kaitlyn Dever, per Unbelievable

Joey King, per The act

Helen Mirren, per Catherine the Great

Merritt Wever, per Unbelievable

Michelle Williams, per Fosse/Verdon



Actor secundari de sèrie, minisèrie o TV-movie

Alan Arkin, per El método Kominsky

Kieran Culkin, per Succession

Andrew Scott, per Fleabag

Stellan Skarsgard, per Chernobyl

Henry Winkler, per Barry



Actriu secundària de sèrie, minisèrie o TV-movie