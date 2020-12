EGM: còmode marge per a RAC1, bon debut de Laura Rosel

RAC1 revalida, un cop més, el lideratge radiofònic: té 866.000 oients, pels 641.000 que té Catalunya Ràdio i els 421.000 de la SER. Són resultats del primer EGM postcovid, ja que la segona onada es va suspendre perquè la pandèmia va impedir fer enquestes presencials. Laura Rosel signa un bon debut a Catalunya Ràdio, ja que el seu matinal aconsegueix 476.000 oients, una xifra que millora els 430.000 que va firmar Mònica Terribas fa un any (encara que no arriba als 504.000 d' El matí de Catalunya Ràdio a l'anterior onada, a l'abril). I en tot cas Jordi Basté segueix sent el radiofonista més escoltat de Catalunya, amb un còmode marge de 179.000 oients, ja que El món a RAC1 s'enfila fins als 655.000 seguidors (fa un any en tenia 631.000). Josep Cuní, des de la SER Catalunya, escala dels 28.000 als 33.000 fidels.

Els programes emblema de RAC1 continuen liderant les seves franges. És el cas de La competència, que puja dels 219.000 als 236.000 oients. O del Versió RAC1, que tot i guanyar una hora i baixar dels 238.000 als 217.000 es manté com a indiscutible rei de les tardes, davant d'un Estat de Gràcia que cau dels 85.000 als 67.000 oients. També pateix un retrocés l’ Islàndia d’Albert Om, dels 160.000 als 121.000, però el Tot Costa de Catalunya Ràdio encara li queda lluny, ja que firma 87.000 seguidors, 14.000 més que en la mateixa onada de l’any anterior. El Vostè primer de Marc Giró es manté: en tenia 148.000 i passa a 142.000, suficients per superar l'oferta de la pública, el Popap, que cau dels 74.000 als 65.000. RAC1 lidera totes les franges excepte de 21.00 h a 23.00h i des de les 00.00 h fins les tres de la matinada, que són per a Catalunya Ràdio.

El cap de setmana és també per a RAC1. Dissabte el Via lliure s'imposa, amb 416.000 seguidors, a El suplement, que en té 317.000. Tots dos milloren respecte als 394.000 i 310.000 que tenien el novembre del 2019. I el diumenge el magazín de Xavier Bundó marca 397.000 oients, pels 293.000 de Roger Escapa (fa un any liderava Catalunya Ràdio, ja que els programes tenien 336.000 i 374.000, respectivament).

Catalunya Ràdio, per la seva banda, és forta amb l' Informatiu migdia, que té 132.000 oients, només 4.000 menys que el curs anterior. El programa equivalent de RAC1, el 14/15, es queda en 63.000 seguidors, 15.000 menys, però amb el hàndicap de tenir només mitja hora contra les dues hores del seu homòleg a la pública. El Primer toc, que completa l'altra mitja hora, baixa de 57.000 a 50.000. I els programes de cap de setmana Crims (els dissabtes), En guàrdia!, Les dones i els dies, i iCat Exprés aconsegueixen també els lideratges a les seves franges per a Catalunya Ràdio, que també és primera amb La nit dels ignorants.

Una altra bona dada és la d' El búnquer, que s'estrena a Catalunya Ràdio amb 71.000 oients. En canvi, el nou Adolescents es queda en uns més discrets 37.000 seguidors (7.000 més que fa un any, però aleshores en una franja diferent, de només mitja hora a la matinada). La comparativa amb RAC1 es fa difícil, perquè Catalunya Ràdio té la franja nocturna més fragmentada, en espais d'una hora, mentre que la privada aposta pel Tu diràs de dos quarts d'onze a la una. Però Aleix Parisé, que s'estrena al capdavant del format, millora els 97.000 seguidors del programa i els fa pujar a 102.000. A les dues hores precedents, Agnès Marquès segueix defensant el No ho sé amb 87.000 seguidors, 11.000 menys que fa un any, però suficients per superar els programes de la rival pública.

En tot cas, l'audiència no castiga el canvi de rumb imposat per la direcció de l'emissora, que va prescindir dels esports a la nit després de dues dècades. El novembre de l'any passat, El club de la mitjanit es quedava en 66.000 oients amb la seva última temporada.