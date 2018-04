Especular per afavorir la nova onada de repressió de l'Estat

260x366 Especulacions per a la nova onada de repressió de l'Estat. Especulacions per a la nova onada de repressió de l'Estat.

Hi ha una cursa folla per atribuir qualsevol altercat a la violència independentista. Titular de 'Crónica Global': “Atemptat de la 'kale borroka' a Barcelona” en relació amb l'explosió d'un petit artefacte que ha trencat la porta d'un concessionari de Mercedes. Ningú ha reivindicat l'acció, però el mitjà assegura que “es tracta d'una actuació que, segons la policia, guarda totes les semblances amb els actes de la 'kale borroka'”. Pam: per art de màgia i amb una font anònima, una acció òrfena de pare, mare o motivació manifesta s'ha convertit en un acte polític atribuïble a “la” 'kale borroka'. Article determinat de tu-ja-m'entens. I això que la crònica cita fonts de l'empresa per dir que “prefereixen descartar aquesta possibilitat” i que “s'inclinen més per pensar que es tracta d'una gambirotada”. La intenció és evident: ajudar l'Estat en la nova onada de repressió que prepara. L'últim cop que van dir que calia protegir la seguretat va acabar caient una tempesta de porres contra gent pacífica que només s'havia conjurat per votar. Notícies com aquesta són els tractors que aplanen el camí.

Una diferència atlàntica

Han obert un expedient a una treballadora del Parlament suís per pujar fotos eròtiques seves a les xarxes socials. A partir d'aquí, alguns mitjans es fan ressò de la notícia. I és interessant comparar com donen les fotografies. L'americà 'Daily News', per exemple, mostra una de les imatges, però pixela el mugró que quedava a la vista. El suís 'Blick' deixa l'aurèola intacta i, en canvi, difumina la cara. No sé si m'atreviria a suggerir que això il·lustra les diferències mediàtiques i culturals entre europeus i americans, però és curiós que als Estats Units protegeixin el lector d'haver de veure un mugró –no fos cas!!– mentre que a Suïssa del que es preocupen és de protegir és la identitat de la noia.