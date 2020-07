Esteve Crespo, nou director dels centres territorials de RTVE

Esteve Crespo és el nou director dels centres territorials de RTVE. El director d'informació de la casa, Enric Hernández, completa així el seu organigrama de confiança després d'unes setmanes molt marcades per les tensions internes. Nascut el 1963, Crespo va ingressar a RNE a Catalunya al principi dels anys 90, per coordinar la informació de les diferents emissores del grup. A Ràdio 4 va presentar el programa A prop teu i A mitjanit. El 2005 va fer el salt a la televisió, com a cap de política i economia del centre de Sant Cugat, i el 2007 es va mudar a Madrid per ser editor del Telediario 2 i després del Telediario fin de semana. Actualment era subdirector d'informatius a Sant Cugat.

Crespo arriba al càrrec després que els dos anteriors ocupants dimitissin. Cristina Ortiz ho va fer a finals de juny, en resposta a la tensió viscuda amb Hernández per la reorganització d'aquests centres i la designació de nous delegats. Ignacio Marimón va ser designat substitut, però hi va renunciar al cap d'una setmana.