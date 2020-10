Google Assistant ja entén el català

Google té molt avançada la versió en català de Google Assistant, que podria ser la primera majordoma digital que parli el nostre idioma, s egons ha confirmat el periodista especialitzat i col·laborador de l'ARA Albert Cuesta. Fins ara els usuaris catalanoparlants de serveis digitals no podien interactuar verbalment amb cap de les majordomes digitals del mercat fent servir l'idioma. Tant Siri d’Apple com Alexa d’Amazon i Assistant de Google admeten un nombre molt limitat d’idiomes, entre els quals no hi ha ni el català ni moltes altres llengües amb milions o desenes de milions de parlants.

Cuesta assegura que ha descobert que Google ja té "molt avançada" l’adaptació al català d’Assistant. "Fins al punt que he pogut fer-la servir. En el vídeo següent podeu comprovar com interactuo amb ella fent servir un Huawei P30 Pro", explica l'especialista. "Google va contractar fa mesos una agència de serveis lingüístics per recollir enregistraments d’usuaris en català per al seu Assistant, ampliant el procés que va portar a terme fa uns anys amb la col·laboració de la direcció general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, i que des de fa unes setmanes, gràcies a les gestions fetes per la Fundació puntCat, el traductor de Google ja funciona en català", afegeix Cuesta.

Fins ara, tot i els avenços que es van coneixent, cap dels tres gegants digitals –Apple, Amazon i Google– s’ha volgut comprometre a una data de llançament comercial del seu respectiu assistent digital en català. Per ara, se sap que Apple, tot i que en una fase molt incipient, considera el català entre els futurs idiomes de Siri. Per l’altra, se sap que Amazon permet que els usuaris d’Alexa l’entrenin en diversos idiomes.