HBO Max: el nou intent per arrabassar el tron a Netflix

El camarot dels germans Marx en què s’està convertint el mercat de la televisió en streaming suma un nou i fornit ocupant. La HBO estrena aquest dimecres el seu servei HBO Max amb la pretensió de fer la competència a Netflix, Disney+ i la resta d’operadors de manera molt directa. La plataforma estarà disponible de moment només als Estats Units, però la intenció és començar l’any que ve l’expansió internacional, començant per Llatinoamèrica i Europa. L'objectiu: disputar el lideratge a Netflix, que va tancar el 2019 amb 167 milions de subscriptors.

Per entendre quina és la diferència entre la HBO que es coneix a Espanya i aquesta nova HBO Max cal tenir present dues coses. Primer, la compra de l’imperi Warner –on hi havia la HBO, però també molts altres continguts– per part de la teleco AT&T. HBO Max és, fonamentalment, la plataforma en streaming del gegant Warner, només que en comptes de sortir amb el seu nom aprofita una marca ja consolidada del seu mateix conglomerat, associada a l’entreteniment de qualitat per subscripció. Segon, la HBO als Estats Units era, fonamentalment, una cadena de televisió per cable –equivalent a l’antic Canal+ espanyol– que en els últims anys havia saltat a la xarxa per poder arribar arreu del món (i que als Estats Units es comercialitzava amb el nom de HBO Go). El nou HBO Max agafa aquesta HBO que ja havia fet el salt online i li adjunta tot el contingut de Warner i, a més, un grapat de sèries i programes propis.

En aquest sac de segells i marques que pertanyen a Warner hi ha, entre d’altres, els superherois de DC Entertainment –la principal competència dels de la Marvel, en mans de Disney–, la CNN, els canals TNT, TBS, The CW, la marca especialitzada en cinema clàssic TCM, Cartoon Network, Adult Swim, Hannah-Barbera i els Looney Tunes de Bugs Bunny i companyia (dels quals han produït 80 episodis nous, respectant l’estètica i l’humor explosiu dels originals).

El coronavirus, però, ha jugat una mala passada a la plataforma, i dues de les que havien de ser estrenes estrella per impulsar la sortida de HBO Max hauran d’esperar. Es tracta de la reunió dels sis protagonistes de Friends –una sitcom que ha fet el salt generacional i que retenen en exclusiva després d’abonar 425 milions dòlars– per a un programa especial i la sèrie House of the dragon, el primer spin-off de Joc de trons, que se centrarà en la història de la Casa Targaryen (després d’haver desestimat una preqüela que havia de protagonitzar Naomi Watts–. La compra milionària de Friends, per cert, no és l’única d’aquestes dimensions: també ha pagat 500 milions per poder oferir en exclusiva The Big Bang theory.

Altres fitxatges destacats que ha fet HBO Max els últims mesos inclouen des d’Ellen DeGeneres, una de les presentadores més populars dels Estats Units –i que produirà quatre nous programes per a la plataforma, incloent-hi un documental i una cinta d’animació– fins a Elmo, el popular muppet de Barri Sèsam, que presentarà un no-massa- late-show, en paraules de la cadena, és a dir, l’adaptació al públic infantil del clàssic gènere televisiu de presentador, famosos i humor.

El cinema serà un altre dels puntals. Quan acabi d’integrar tot el catàleg disponible, HBO Max ha d’acabar tenint 18.000 films, entre els quals hi ha –per esmentar-ne un ventall temàtic divers– tots els Supermans i Batmans, El senyor dels anells, Matrix, els títols més coneguts de Kubrick o clàssics com Casablanca, Cantant sota la pluja, Ciutadà Kane o Allò que el vent s’endugué.

En total, 10.000 hores de contingut de sortida i uns plans que incloïen tenir 31 programes originals el 2020 i 50 el 2021, per bé que la pandèmia acabarà ajustant a la baixa aquestes previsions. La cadena es comercialitza a 14,99 dòlars mensuals, més diners dels que costa el pla estàndard de Netflix (12,99) o Disney (6,99), però AT&T està fent promocions amb descomptes entre els seus clients perquè el preu no limiti l’arrencada del servei.