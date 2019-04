La HBO retrata la primera lesbiana moderna

Dona, empresària, terratinent, exploradora i homosexual. Així va ser Anne Lister (1791-1840) i així es presenta a Gentleman Jack, la sèrie que la HBO estrena demà. Lister és coneguda com la primera lesbiana moderna i la dona que fa 200 anys va trencar amb els clixés de feminitat. L’emprenedora ha passat a la posteritat gràcies als seus diaris, en els quals està basada la sèrie.

Quan no estava de viatge o escalant alguna muntanya, Lister vivia a la residència Shibden Hall de Halifax, al nord d’Anglaterra. Els ciutadans de la regió es referien a ella amb el sobrenom de Gentleman Jack, perquè hi veien una figura de negocis masculina. Precisament aquest ha sigut el títol triat per la sèrie, que ja la presenta en edat adulta i en un moment de plenitud personal. Històricament està ambientada el 1832, quan tenia 40 anys i decideix adquirir i reobrir unes mines de carbó.

Amb 8 capítols d’una hora cadascun, la sèrie mostra com Lister va trencar amb les convencions d’una Anglaterra immersa en la Revolució Industrial i a punt d’entrar a l’època victoriana. La seva estètica se situava ben lluny de l’arquetip de damisel·la: sempre vestia amb roba negra, no caminava ni seia ben recta i la seva forma de comportar-se tirava cap a grollera. Fins i tot la Marian -l’única dels seus cinc germans que va superar amb vida l’adolescència- li deia que que se n’havia d’avergonyir. Però Lister no es deixava intimidar per tots els comentaris despectius sobre la seva persona.

Gentleman Jack també mostra com Lister va decidir administrar per comte propi les propietats i les accions en indústries que havia heretat -en el seu cas ferroviàries, de mineria i pedreres- i com sabia plantar cara als repetits intents d’estafa i subestimació dels col·legues empresaris amb qui negociava. “Creus que per ser dona em persuadiràs de cobrar-te menys? ¿Li demanaries a un home que rebaixés el preu? No”, deixa clar el personatge.

La sèrie d’època està escrita i produïda per Sally Wainwright i protagonitzada per Suranne Jones, que ja havia treballat sota les seves ordres diverses vegades: Dead Clever (2007), Unforgiven (2009) o Scott & Bailey (2011-2016). Wainwright ha volgut destacar que ara era el moment de donar a conèixer amb més profunditat aquest personatge “carismàtic, excel·lent en oratòria, inusualment intel·ligent” i amb les idees tan clares: “Mai es va plantejar un matrimoni de conveniència per mantenir les aparences. Ella tenia clar que volia estar amb una dona”.

Igualment, Lister va saber afrontar l’assetjament per la seva orientació sexual, i l’exploració d’aquest tema és un dels altres aspectes clau de la sèrie. La Lister adulta no s’amagava de les seves preferències i a Gentleman Jack es narra la seva història amb Ann Walker, amb qui va passar els seus últims anys de vida i amb qui s’arribaria a casar simbòlicament.

El de l’Ann no va ser la seva única relació, sinó que en va tenir un bon grapat, des de la seva primera i juvenil història d’amor amb Eliza Raine, a qui va conèixer als 13 anys a l’escola Manor House de York. Les confidents es van intercanviar cartes afectives durant gran part de les seves vides, tot i que la falta de compromís exclusiu i el coneixement de les altres parelles van portar Raine a la desesperació.

Una vida detallada

Aquesta correspondència amorosa era ben difícil de desxifrar. Conscients del que suposava mantenir una relació homosexual aleshores, les confidents es van inventar una llengua secreta que mantenia similituds amb el grec, el zodíac i, fins i tot, amb els símbols del llenguatge matemàtic. Aquestes cartes les va incloure en els seus inacabables diaris, que va començar a escriure en la preadolescència i va continuar fins al dia de la seva mort. En total es van arribar a acumular 6.600 pàgines i al voltant de 4 milions de paraules.

És el tercer cop que la figura d’Anne Lister ha estat televisada, i darrere de tots els projectes hi ha hagut la BBC. El 1994 se li va dedicar un capítol a A skirt through history, una sèrie que retratava sis dones angleses rellevants en la història. Ja el 2010 surt un drama biogràfic titulat The secret diaries of Miss Anne Lister.