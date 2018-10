Instagram torna a funcionar després d'estar més d'una hora inoperatiu

Instagram torna a funcionar després que aquest matí, al voltant de les nou, deixés d'estar operatiu. Durant les hores que el servei ha caigut els usuaris de l'aplicació no podien actualitzar les seves fotos o veure imatges de les persones a qui segueixen. Tampoc es podia accedir als perfils de la xarxa a través de l'ordinador, ja que quan l'usuari ho intentava apareixia el missatge "5xx Server Error".

De moment, la companyia no ha donat cap explicació sobre la causa de la caiguda del servei, que ha afectat 'instagramers' de tot el món. Actualment, l'aplicació compta amb més de mil milions d'usuaris.

Els usuaris han utilitzar Twitter per queixar-se de la caiguda d'Instagram i han omplert la xarxa de mems i acudits en referència al no funcionament de l'aplicació.

Me trying to find something to do other than get on Instagram... #instagram #instagramdown pic.twitter.com/mcNz78QTr0