La Joventut Socialista de Catalunya demana a TV3 que prengui mesures contra Toni Albà pels seus comentaris a Twitter

La Joventut Socialista de Catalunya (JSC) ha posat en marxa una campanya a Change.org per demanar a TV3 que prengui mesures contra Toni Albà arran de diferents tuits públics en el seu compte personal. En el seu escrit, la JSC afirma que l'actor "insulta greument des del seu perfil de Twitter als dirigents que no són independentistes" i posa com exemple un tuit en què Albà anomena Miquel Iceta "bombolleta ballarina". També asseguren que en altres ocasions Albà ha titllat Lluís Rabell d' "excel·lent fill de puta" o de "mala punta" Inés Arrimades.

En la campanya, la JSC assegura que és TV3 qui ha de prendre mesures contra Albà perquè "està a sou de la televisió pública de Catalunya" per ser part del programa 'Polònia'. "Demanem a la direcció de TV3 que condemni aquests greus insults, prengui les mesures adequades i sigui, per una vegada, un exemple de pluralitat i respecte de totes les idees", recull la campanya, que pretén aconseguir 1.000 signatures.