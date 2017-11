La Junta Electoral prohibeix a TV3 parlar de 'Govern a l'exili'

TV3 no podrà referir-se a Carles Puigdemont i els consellers que són a Brussel·les (Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig) com a 'Govern a l'exili'. La Junta Electoral Provincial de Barcelona considera que aquesta denominació vulnera el principi de neutralitat informativa, i ha prohibit a la cadena que la continuï fent servir. Tampoc no podran utilitzar altres expressions que facin referència a l'exili, com ara 'consellers exiliats'.

“La utilització per part dels professionals de la cadena pública de les expressions 'Govern a l'exili' i 'consellers exiliats', com a recurs periodístic d'estil, ha infringit l'article 66 de la Loreg [la llei orgànica de règim electoral general] i específicament el principi de neutralitat informativa, i en endavant s'hauran d'abstenir d'utilitzar-los”, detalla la resolució de la Junta, que ha pres aquesta decisió després de rebre una denúncia per part de Ciutadans.

En declaracions als mitjans de comunicació aquest divendres, el portaveu del partit taronja, Fernando de Páramo, ha remarcat que " TV3 no pot ser Tele Puigdemont ni el Gran Germà del Procés". "No hi ha cap govern ni president a l'exili", ha afegit De Páramo.

En canvi, segons recull l'ACN, l'organisme sí que accepta expressions com ' llista del president', 'consellers del PDECat' o 'consellers del govern de Puigdemont'. Segons 'El País', Ciutadans demanava que s'obligués TV3 a referir-se als membres de l'executiu com a 'expresident' o 'exconsellers', ja que des de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució tots han estat destituïts dels seus càrrecs. La Junta Electoral, però, considera que " la seva destitució és un fet notori i de coneixement general", per la qual cosa veu innecessari que això s'hagi d'explicitar en el moment de parlar-ne. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) disposa d'un termini de 24 hores per presentar un recurs contra aquesta resolució.

Des que el govern espanyol va fer efectiva la destitució de l'executiu català, el 28 d'octubre, les fórmules que ha utilitzat TV3 per referir-se a Carles Puigdemont i als consellers han sigut motiu de polèmica. El mateix dia 28 el govern espanyol va fer arribar una queixa a la televisió pública catalana per haver retolat Puigdemont com a "president de la Generalitat" durant la declaració institucional que havia fet una estona abans.

En ocasions posteriors -per exemple, durant la roda de premsa que el president i diversos consellers van oferir des de Brussel·les el 31 d'octubre- TV3 va optar per no adjudicar-los cap càrrec i identificar-los, si més no per escrit, només amb noms i cognoms. Pel que fa a Catalunya Ràdio, habitualment s'opta per referir-s'hi com a president o consellers "cessats segons el govern espanyol".