L’acadèmia de ‘Fama, a bailar’ reobre les portes a #0

Després de set anys, les portes de l’acadèmia de Fama, a bailar es tornaran a obrir demà a la nit. El concurs de talents, emès per última vegada el 25 de març del 2011 a Cuatro, reapareixerà ara a #0, el canal generalista de Movistar+, liderat per Paula Vázquez, la mateixa presentadora que va inaugurar el format el gener del 2008. “És com si l’amor de la teva vida et tornés a trucar”, afirma Vázquez, que es va incorporar a #0 l’any passat per presentar-hi El puente, que ja té a punt la segona temporada.

Fama, a bailar mantindrà la mateixa mecànica que en l’etapa anterior i s’emetrà cinc dies a la setmana, tot i que ara en prime time, de diumenge a dijous a les 21.00. Els diumenges se celebraran les gales centrals, en què els concursants presentaran les coreografies que hagin preparat al llarg de la setmana, una per parelles i una altra tots junts. Els espectadors, a través de l’aplicació mòbil del programa, eliminaran un concursant, i la seva parella haurà de desafiar llavors un altre dels participants per salvar-se. Aquest duel, igual que les lluites per la immunitat i per esquivar les nominacions, tindran lloc durant la resta de la setmana, en emissions en directe d’una hora diària.

Però els seguidors del programa tindran dues opcions més per seguir l’evolució dels concursants: cada dia, de 9.00 a 23.30, Movistar+ habilitarà un canal que permetrà veure tot el que passi dins l’acadèmia, i el concurs disposarà també d’un canal de YouTube que donarà accés als mateixos continguts. L’objectiu d’obrir aquesta finestra gratuïta és aconseguir multiplicar l’impacte del format, amb l’esperança que Fama, a bailar es converteixi en un fenomen similar a l’última edició d’ Operación Triunfo, que va saber traduir l’èxit dels seus vídeos en aquesta plataforma en un augment progressiu de l’audiència televisiva.

Setze candidats

Per escalfar l’estrena, ahir i avui #0 emet, a les 22.00, dos programes especials que resumiran el procés de càsting, al qual es van presentar unes 3.000 persones. Aquestes dues emissions serviran per presentar 15 dels alumnes de l’acadèmia. El setzè participant sortirà del procés de selecció online que la cadena va posar en marxa com a última oportunitat per accedir al programa. El nom de la persona seleccionada per aquesta via no es farà públic fins a l’emissió inaugural de demà.

Ara bé, el guanyador del concurs, que es coneixerà d’aquí 13 setmanes, no serà per força una d’aquestes 16 persones: cada setmana abandonaran el programa dos concursants (un noi i una noia), però el seu lloc serà ocupat per dos nous candidats, de manera que a l’acadèmia sempre hi haurà 16 ballarins.

Els encarregats de formar-los i de proposar-los les coreografies seran els sis membres de l’equip docent, encapçalats pel director Igor Yebra. La resta del claustre el formaran Iker Karrera, Ruth Prim, Carla Cervantes, Sandra Egido i Raymond Naval. Segons la cadena, el perfil dels professors “s’adequa als nous temps de la dansa” i tots “compten amb un caràcter multidisciplinari que els permet encarar qualsevol tipus de ball”. Cada mestre tindrà un ajudant i l’acadèmia comptarà també amb experts en camps com la interpretació i l’entrenament físic, i rebrà visites puntuals d’especialistes en tècniques o estils concrets.

Una peculiaritat del programa, que torna a ser produït per Zeppelin, és que no s’emetrà des d’un plató de televisió, sinó des d’una antiga nau industrial a la qual s’han fet “intervencions mínimes” per convertir-la en acadèmia de ball. “Sempre aportem el nostre segell diferenciador”, diu el director de #0, Fernando Jerez, i destaca que el programa pretén “posar en valor la dansa, així com la importància del treball, la constància i la passió”.

Un altre contingut que passa dels canals en obert als de pagament

Fama, a bailar és el segon format procedent de la televisió en obert que Movistar+ incorpora aquesta temporada a la seva oferta de canals de pagament: al setembre, la plataforma ja havia estrenat Velvet colección, la seqüela de la sèrie d’Antena 3 Velvet. A més, està previst que el mes que ve debuti a Fox la tercera temporada de Vis a vis, una sèrie que fins ara formava part també de l’oferta d’Antena 3.

Aquesta aposta dels canals de pagament per quedar-se continguts que fins llavors eren gratuïts ja és habitual en el camp dels drets esportius, que gairebé han desaparegut de la televisió en obert, però ara s’està començant a traslladar a altres tipus de productes televisius. Al mercat internacional, el fenomen no és nou: sèries com Black mirror i Arrested development, per exemple, van arribar a Netflix després d’haver-se emès inicialment en canals gratuïts.