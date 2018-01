L'edició alemanya de 'Playboy' publicarà la seva primera portada amb una model transgènere

Per primera vegada en la seva història, la portada de l'edició alemanya de 'Playboy' estarà protagonitzada per una model transgènere. Giuliana Farfalla, de 21 anys i coneguda per haver participat al reality 'Germany's Next Topmodel', apareixerà en 'top less', tal i com es tradició en les revistes per adults alemanyes, segons han explicat els responsables de la publicació.

Florian Boitin, redactor en cap de la revista, ha assegurat que l'elecció de Farfalla respon al desig de Hugh Hefner, fundador de la revista mort el mes passat, d'"oposar-se a totes les formes d'exclusió i intolerància". Afegeix que la model és "un bonic exemple de la importància de lluitar pel dret a ser un mateix".

L'any passat, l'edició nord-americana de 'Playboy' va incloure, per primera vegada, una model transexual, la francesa Inés Rau, en les pàgines centrals de la revista com a "Playmate del mes".

Farfalla, nascuda com a Pascal Radermacher a la ciutat de Breisgau, ha explicat que durant la seva infantesa ja va sentir que havia nascut amb el cos equivocat. Quan tenia 16 anys es va sotmetre a una operació reassignació de sexe.

La model s'ha mostrat orgullosa de la seva aparició a la portada de la revista, que ha compartit a través del seu Instagram.