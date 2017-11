Maiol Roger serà el substitut de Ricard Ustrell al capdavant de 'Preguntes freqüents'

El programa de debat polític 'Preguntes freqüents' tindrà nou presentador a partir del gener del 2018. Serà Maiol Roger, actual cap de Política de l'ARA, que substituirà Ricard Ustrell, que, tal com va avançar aquest diari el 10 de novembre, ha pres la decisió personal de deixar de presentar l'espai. Maiol Roger era, fins ara, col·laborador del programa, on havia participat com a tertulià.

L'espai de debat polític es va estrenar el setembre d'aquest any i ha tingut bons resultats d'audiència en una franja difícil per a TV3. L'emissió del l'últim programa, en què Ustrell va conversar amb Enric Millo, Xavier Domènech i Marta Rovira, va aconseguir una quota de pantalla del 17,5%.

'Preguntes freqüents' s'emet cada dissabte en directe per TV3, de 22 h a mitjanit, un horari difícil de compabilitzar amb el d''El suplement' de Catalunya Ràdio, que també presenta Ustrell i que s'emet els dissabtes i diumenges de 6 h a 13 h.