Mediaset es queda els drets d'emissió de l'Eurocopa 2020

L' Eurocopa 2020 es podrà veure en obert a través dels canals de Mediaset. El grup de comunicació ha anunciat que ha arribat a un acord d'exclusivitat amb la UEFA pel qual podrà emetre tots els partits de la competició europea.

El campionat, que se celebrarà entre el 12 de juny i el 12 de juliol del 2020, tindrà, per primera vegada, 12 seus diferents en 12 països, entre els quals hi ha Alemanya, Itàlia, Dinamarca, Holanda, Irlanda i Espanya. En el cas d'aquest últim, la seu serà Bilbao, que acollirà els partits del grup E.

L'acord signat per Mediaset i la UEFA inclou també els drets d'emissió de 80 partits de seleccions estrangeres (amb dret d'elecció preferent). Els partits que podran emetre seran els de la UEFA Nations League i els amistosos i de classificació tant per a l'Eurocopa 2020 com per al Mundial de Qatar, que se celebrarà el 2022.

Mediaset ha apostat durant els últims 10 anys per les competicions internacionals de futbol, com ha demostrat aquest any amb l'emissió del Mundial de Rússia. Aquesta serà la tercera vegada consecutiva que el grup oferirà els partits de l'Eurocopa, perquè ja va emetre l'edició del 2012, celebrada a Ucraïna i Polònia, i la 2016, que va tenir lloc a França.