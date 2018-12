Michael Robinson anuncia que pateix un càncer avançat

El comentarista esportiu i exjugador de futbol Michael Robinson ha anunciat avui al programa 'La ventana' de la Cadena SER que pateix un melanoma avançat amb metàstasi. El periodista, nascut a Leicester (Regne Unit), ho ha explicat al costat de Carles Francino, que ha sigut l'encarregat de donar la notícia a l'audiència del programa.

“Mi amigo @MichaelRobinson tiene cáncer”, el colaborador de @la_ser ha anunciado en @laventana que sufre un melanoma, desde aquí le queremos enviar todo nuestro ánimo y fuerza pic.twitter.com/aOFxijPKcD — Cadena SER (@La_SER) 17 de desembre de 2018

Robinson ha explicat que el dia 30 d'octubre va detectar que tenia un bony a l'aixella i va anar el metge perquè li digués què era. "Em van donar la notícia:«Michael, tens càncer, un de dolent que no té cura»", ha relatat l'exjugador, que ha assegurat que no recorda gaire cosa més d'aquella trobada amb el metge. "La resta no recordo haver-ho sentit gaire bé, perquè jo creia que era un malson, que no era veritat", ha confessat el comentarista esportiu, que ha precisat que pateix un melanoma amb metàstasi. "Preferiria no haver de lliurar aquesta batalla, però lamentablement estic en aquesta lluita i tinc clar que la guanyaré", ha explicat.

Michael Robinson va arribar a Espanya l'any 1987 després de ser fitxat per l'Osasuna, on va jugar fins al 1989, any en què es va retirar del futbol. Quan va deixar l'esport professional, Robinson va començar una nova etapa com a comentarista esportiu. Entre altres mitjans, ha treballat a la Cadena SER, a Canal +, on va presentar l'espai 'El día después', i a Cuatro. Actualment està al capdavant d''Informe Robinson', un programa esportiu d'emissió mensual centrat en la història del futbol. L'any 2017 va guanyar el XII Premi Internacional de Periodisme Esportiu Manuel Vázquez Montalbán.