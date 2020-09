Mònica López s’estrena als matins de TVE

Després d’uns quants anys en què només els canals privats semblaven tenir alguna cosa a dir en la lluita per l’audiència matinal, Televisió Espanyola creu que ja li ha arribat l’hora d’entrar també en aquesta batalla. I ho deixa clar amb el títol del nou programa que ha dissenyat per aconseguir aquest objectiu: La hora de La 1. Aquest magazín, que s’estrena aquest dilluns, s’emetrà de dilluns a divendres de 8 h a 13 h, i substitueix, per tant, els tres espais que la cadena oferia fins ara en aquesta franja: l’històric espai d’actualitat Los desayunos de TVE (que estava en emissió des del 1994) i els magazins La mañana (estrenat el 2009) i A partir de hoy (que només es va emetre des de l’estiu passat fins a l’esclat de la pandèmia del covid-19).

Per comandar aquest nou format, TVE ha pres una decisió arriscada: l’escollida per presentar-lo ha sigut la meteoròloga catalana Mònica López, que d’aquesta manera passarà de presentar l’edició del vespre d’ El tiempo (que li comportava uns deu minuts de pantalla diaris) a passar-se cada dia cinc hores al capdavant d’un programa en què s’haurà d’enfrontar a tot tipus de temes. “És cert que tinc molt de vertigen. És un format que no és el que jo domino: jo he estat 23 anys fent meteorologia”, reconeixia López la setmana passada, en la presentació del programa. Tot i així, va explicar que intentarà aportar a l’espai un to molt didàctic, amb “la voluntat de comunicar amb un llenguatge senzill i proper”.

TVE justifica l’elecció de López destacant que és “una professional molt completa i amb molts registres”. De fet, malgrat tenir formació en física, tota la seva carrera professional s’ha desenvolupat en els mitjans de comunicació: va estrenar-s’hi el 1997, el mateix any que es va llicenciar, als canals Teletiempo i Canal Meteo, de les plataformes Vía Digital i Canal Satélite Digital, i poc després va fitxar per Televisió de Catalunya. El 2001 va començar a presentar El temps a TV3, i entre el 2004 i el 2008 va formar part de l’equip d’Els matins. Va ser llavors quan la va fitxar TVE, que des del primer moment li va oferir el càrrec de cap de meteorologia, una responsabilitat que ha ocupat fins ara.

De la política a la crònica rosa

La hora de La 1 arrencarà amb un bloc dedicat a l’actualitat política i econòmica, que inclourà una entrevista a algun protagonista del dia i una tertúlia. En aquest tram, la presentadora estarà acompanyada pel periodista Igor Gómez.

A continuació s’abordaran els temes de caràcter més social, i això inclourà, entre altres elements, connexions en directe amb l’exterior i un espai de denúncia ciutadana en què es donarà veu als espectadors que vulguin fer sentir les seves queixes o preocupacions. De fet, el programa situa la participació dels ciutadans com un dels seus “eixos fonamentals”, i una membre de l’equip, Marina Ribel, es dedicarà a recollir els missatges de l’audiència i a traslladar els seus dubtes als entrevistats i col·laboradors.

El programa també dedicarà un espai rellevant a la divulgació científica, de la qual s’encarregarà Martín Barreiro, que prové també del departament de meteorologia de TVE. I el tram final estarà reservat a la cultura i la crònica rosa, amb Cristina Fernández com a responsable de la informació del cor. Malgrat que el format estigui compartimentat en diferents seccions, López assegura que La hora de La 1 no és només “una suma de programes, una cosa darrere l’altra”, sinó que procuraran que cada dia hi hagi un tema central que faci de “fil conductor” de tota l’emissió i que s’abordarà des de diferents perspectives al llarg del matí.

El programa comptarà amb una àmplia nòmina de col·laboradors, que inclouran polítics com José Bono, Cristóbal Montoro i Joan Tardà; periodistes com Manuel Jabois, Olga Viza i Nieves Herrero, i experts en àmbits com l’economia (Josep Maria Gay de Liébana), la justícia (Javier Pérez Royo), la ciència (Elsa Punset) o la politologia (Lluís Orriols), entre d’altres. L’espai s’emetrà des d’un plató circular amb nombroses pantalles i una spidercam que permetrà oferir plans zenitals, i recorrerà a la realitat augmentada per il·lustrar les informacions d’una manera més atractiva.

Lluita pel lideratge

“Hem tirat els envans i hem deixat un matí diàfan”, diu el director de continguts de TVE, Fernando López Puig, per il·lustrar la nova estructura de la graella matinal de La1: allà on fins ara hi havia tres programes, ara només n’hi haurà un. Aquesta fórmula s’acosta molt més a la de Telecinco i Antena 3, que omplen la majoria del matí amb un únic espai: El programa de Ana Rosa i Espejo público, respectivament.

El magazín que condueix Ana Rosa Quintana és el clar dominador d’aquesta franja a Espanya, amb un 19% de quota de pantalla mitjana durant la temporada passada. El programa de Susanna Griso ocupa el segon lloc durant el primer tram, de caràcter més informatiu (15,2%), tot i que després cau fins a l’11,3% i queda per darrere d’ Al rojo vivo, la tertúlia política de La Sexta que modera Antonio García Ferreras (15,5%). Mentrestant, Los desayunos de TVE va obtenir el curs passat un 11,1% de share, La mañana es va situar en el 8,2% i A partir de hoy es va quedar amb un 6,7%. López no amaga que la seva voluntat és canviar radicalment aquesta situació. “Volem ser líders”, remarca el director de continguts.