Mor Montse Oliva, delegada d''El Punt Avui' a Madrid

260x366 Montse Oliva / EL PUNT AVUI Montse Oliva / EL PUNT AVUI

La delegada d'El Punt Avui' a Madrid, Montse Oliva Vilà, ha mort aquest dissabte a la nit a l'edat de 52 anys, víctima d'un càncer, detectat fa unes setmanes. Gran coneixedora de la vida política espanyola, Oliva va veure passar quatre presidents del govern espanyol en els 19 anys que va treballar des de la ciutat, que s'havia convertit en casa seva, i on va arribar el 1999, poc temps abans de la victòria per majoria absoluta de José María Aznar a les eleccions generals del 2000.

Experta analista i brillant observadora, Oliva era molt estimada en els cercles del Congrés, on era coneguda pel seu humor mordaç i la seva agilitat per descobrir les estratègies polítiques dels partits. Oliva va néixer a Torà (Segarra) i va treballar al diari 'La Mañana' de Lleida, abans de traslladar-se a Barcelona, on va passar per 'El Observador, 'El Mundo' i 'La Vanguardia'. Va ser després del seu pas per aquest rotatiu que va acabar acceptant l'oferta del diari 'Avui', que més tard es convertiria en 'El Punt Avui', per formar part de la delegació a Madrid, on va cobrir la informació judicial, però també diverses campanyes del PSOE, i últimament tota l'actualitat política.

El Congrés del Diputats era la segona casa d'aquesta entregada periodista, que va estar a la primera línia de l'activitat fins fa escasses setmanes, quan li va ser detectat el càncer. Des dels seus passadissos, i sobretot al pati, on passava llargues hores perseguint la notícia i intentant treure l'entrellat a la política espanyola, va conquerir les amistats dels centenars de periodistes especialitzats, que la comptaven entre els seus amics i la van alçar a la junta de l'Associació de Periodistes Parlamentaris, en alguna ocasió. Oliva compaginava la seva feina al diari amb les col·laboracions a RAC1, on feia una píndola en la qual analitzava amb punteria el que es coïa a la cuina de la seva segona casa. A la primera casa, la Montse hi deixa marit i un fill, a la segona, una legió d'amics que la recordaran sempre.

Diversos polítics de tots els colors han expressat a través de les xarxes socials el condol per la mort de la periodista, que deixa una empremta inesborrable al Congrés de Diputats.

Ha muerto Montse Oliva, periodista de El Punt Avui. Magnífica profesional, excelente persona. Mi cariño para su familia y amigos — _Rubalcaba_ (@_Rubalcaba_) 21 de octubre de 2018