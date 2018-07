Movistar+ inicia el rodatge del ‘thriller’ eròtic ‘Instinto’

Movistar+ ha començat a rodar a Madrid 'Instinto', una nova sèrie que la plataforma defineix com un “'thriller' eròtic”. Protagonitzada per Mario Casas, 'Instinto' gira al voltant del Marco, un jove empresari que lidera una de les companyies tecnològiques més exitoses del moment. Però a nivell personal, el Marco és un home solitari i assidu a un club privat on pot fer realitat les seves fantasies eròtiques sense risc d’enamorar-se. Un dia, però, coneix la Carol (Ingrid García-Jonsson), la nova psicopedagoaga del seu germà autista.

El soci del Marco és el Diego (interpretat per Jon Arias, el fill d’Imanol Arias), que a diferència d’ell és un jove alegre i molt sociable casat amb la directora de màrqueting de l’empresa però que no es pot treure del cap una nova i enigmàtica enginyera que s’acaba d’incorporar al seu equip. Bruna Cusí, Óscar Casas (germà del protagonista) i Silvia Alonso formen part del repartiment de la sèrie, una producció de Bambú que tindrà vuit capítols.