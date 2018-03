'El Mundo' tasta quin és el problema d'inventar-se la violència

260x366 elmundo.750 elmundo.750

És bastant probable que el lector no hagi visitat mai el bonic municipi de Sant Esteve de les Roures. Sense cap església ressenyable, ni cap restaurant digne de visitar, l'únic que val la pena destacar de l'entranyable localitat és que, allà, i segons conta 'El Mundo', "un dels manifestants que ja havia agredit altres agents va aprofitar que un d'ells va caure i va quedar totalment indefens per propinar-li una brutal puntada de peu a la part posterior del cap". Aquest és l'únic esment al bonic poblet de Sant Esteve de les Roures, del qual no trobem ni pàgina web de l'Ajuntament, ni entrada de la Viquipèdia, ni apareix a la base de dades de municipis de la Generalitat, la qual cosa tal volta sigui raonable, atès que l'indret només existeix en la fèrtil imaginació de la Guàrdia Civil, que l'ha inclòs en un informe per demostrar que el sobiranisme és molt violent. 'El Mundo' reproduïa el text i, en una nova mostra de mandra periodística, ni tan sols es van prendre la molèstia de contrastar a Google si els llocs estaven ben referenciats. Titular de portada? "La Guàrdia Civil acredita al TS 315 actes violents pel procés". Sí, sí: súper ben acreditats.

Aquest és el nivell de barroeria a l'hora de construir el fals relat de l'independentisme violent. Manuals estranys que ningú reivindica distribuïts per la CUP en la llengua de Vargas Llosa. Contenidors cremats per elements que no parlen ni català ni castellà. La 'kale borroka' de Puigdemont, com titulava l''Abc', fa uns mesos, tot i que el president català ha insistit un i mil cops en la no-violència. O dir que els CDR que apliquen "una estratègia perversa, assajada mil vegades al País Basc per ETA", segons 'La Razón'.

Quin cansament tot: em penso que em retiro. Algú sap d'un bon hotel a Sant Esteve de les Roures?