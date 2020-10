Netflix explicarà els atemptats de Barcelona i Cambrils en una sèrie documental

800 metros, aquest és el títol de la minisèrie documental que Netflix prepara sobre els atemptats que van tenir lloc a Barcelona i Cambrils l'agost del 2017. La producció, que agafa el nom de la distància que va recórrer la furgoneta des de plaça Catalunya fins al mosaic de Joan Miró de la Rambla, se centrarà en intentar entendre per què uns nois que aparentment estaven integrats a la societat catalana van decidir atemptar contra els veïns i turistes de les dues ciutats. La minisèrie comptarà amb tres episodis i és un dels principals projectes per al 2021 que ha revelat avui la plataforma a Espanya.

L'impulsor de 800 metros és Bambú Producciones que, a banda de sèries de ficció, ha produït documentals i true crimes com El caso Asunta i El caso Alcàsser. De fet, els responsables d'aquestes dues produccions, el productor executiu Ramón Campos i el director Elías León, tornaran a fer equip i escriuran el guió de la minisèrie. El projecte també comptarà amb un comitè de redacció format per periodistes d'investigació com Anna Teixidor, autora del llibre Sense por de morir: els silencis del 17-A; Nacho Carretero, conegut pel llibre Fariña, i Jesús García.

També en el gènere documental, però en format llargmetratge, Netflix ha anunciat avui que està treballant en El caso Wanninkhof, que revisirà, vint anys després, l'assassinat de Rocío Wanninkhof i el posterior judici contra Dolores Vázquez, acusada i condemnada injustament per la mort de la noia. La directora barcelonina Tània Balló abordarà el cas des del punt de vista judicial, policial i mediàtic, però també des de la perspectiva de gènere.

Tres noves sèries

"Creiem que hem de continuar innovant amb la narrativa", assegurava avui Verónica Fernández, directora de continguts de Netflix a Espanya, durant la presentació dels nous projectes de la plataforma. La innovació a la qual feia referència es tradueix en dues noves sèries espanyoles. Encara no tenen data d'estrena, però tindran capítols de deu minuts, justament la proposta amb què va néixer la plataforma nord-americana Quibi, que acaba d'anunciar el seu tancament després de sis mesos d'una molt poc reeixida història. Fernández argumenta que el format de capítols curts no fa que una producció sigui un producte menor i, de fet, pot tenir la mateixa qualitat que una ficció de duració més convencional.

La primera de les sèries que aposta per aquest format és El tiempo que te doy, el debut en la direcció de l'actriu Nadia de Santiago ( Las chicas del cable), que també n'ha escrit el guió i protagonitzarà la ficció. El tiempo que te doy és una història sobre la manera de superar una ruptura, la de la Lina i el Nico (Álvaro Cervantes). En cada un dels episodis, la Lina intenta dedicar un minut menys del seu temps a pensar en el Nico i així tirar endavant amb la vida.

L'altra sèrie que opta pels capítols curts és Ídolo, que dirigirà Roger Gual i que arrenca quan Quimera, la principal estrella musical d'Espanya, mor durant un concert. És llavors quan el Lázaro, un fan incondicional, veu l'oportunitat de començar una nova vida convertint-se en el seu ídol.

L'última de les tres novetats en l'àmbit de sèries que ha presentat Netflix avui és Feria, un projecte del creador d' Élite, Carlos Montero, i Agustín Martínez. Es tracta d'un thriller fantàstic centrat en l'Eva i la Sofía, dues adolescents d'un poble de la serra andalusa que s'han d'enfrontar als crims comesos pels seus pares.

Els dos últims projectes que ha anunciat Netflix per al 2021 és Odio, un especial de comèdia protagonitzat per Dani Rovira, i La bestia, una pel·lícula dirigida per David Casademunt sobre una família que viu aïllada i que veu pertorbada la seva tranquil·litat per la presència d'una estranya criatura.