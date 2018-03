Netflix a Europa: un catàleg molt asimètric

Des d’avui, els ciutadans europeus poden posar metafòricament a la maleta el seu Netflix, Spotify o qualsevol altre servei de streaming per als seus desplaçaments per la UE. El canvi està motivat per l’entrada en vigor de l’anomenada portabilitat, que obliga els proveïdors de continguts a seguir servint-los encara que la persona que els va contractar es trobi en un país diferent d’on té domiciliat el servei. La lliure circulació dins de la Unió, doncs, arriba també a les sèries.

El principal obstacle és el de la correcta identificació de qui es pot beneficiar de la mesura. Les operadores exigien que no es fomentés la contractació de serveis en països diferents d’on l’usuari té fixada la residència. Netflix és el cas paradigmàtic: el seu catàleg varia molt d’un país a un altre. Al Regne Unit, per exemple, tenen més del doble de sèries que a Espanya. La companyia, per tant, vetllarà perquè usuaris amb residència a Espanya no contractin el Netflix britànic, d’un preu similar.

La idea és que la portabilitat només s’apliqui en casos de vacances, viatges de feina o estances limitades d’estudi. El proveïdor de serveis podrà validar l’estat membre de residència de l’abonat amb “mitjans de comprovació raonables, proporcionats i efectius” que no vulnerin la protecció de dades. N’hi haurà prou aportant un màxim de dues proves com ara un carnet d’identitat, un compte bancari, una targeta de crèdit, la instal·lació del dispositiu per a la prestació de serveis o un rebut domiciliat.