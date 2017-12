Només un 2,1% d'opinions favorables al referèndum a La 1 (i un 55,4% a TV3)

Els partits unionistes han situat TV3 sota un huracà de denúncies per presumpta parcialitat, però les xifres desmenteixen aquesta pretensió. El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) ha estudiat durant 20 dies les tertúlies de les televisions catalanes i espanyoles, i s'ha fixat en quin posicionament tenien els participants pel que fa al referèndum de l'1-O. Les dades concretes, analitzades per l'ARA, demostren que TV3 ha sigut la més plural, mentre que canals com Telecinco o el 24 Horas de TVE no van incloure ni un sol tertulià que defensés o bé la legalitat o bé la legitimitat de la votació sobre la independència.

En concret, a les tertúlies de TV3 un 55,4% d'opinions van afirmar que el referèndum era legal i legítim, contra un 38,6% que negaven totes dues coses. El 6,0% restant correspon a opinadors que afirmaven la legitimitat de la votació, però no la seva legalitat. Quan es compara amb l'altre canal generalista públic, La 1, l'asimetria és evident: fins al 97,9% de les opinions negaven tant la legitimitat com la legalitat del referèndum i només el 2,1% admetien un dels dos supòsits.

En el cas d'Antena 3, els resultats són molt similars als de l'extrem desequilibri de La 1. En concret, el primer canal d'Atresmedia va oferir un 97,3% d'opinions que negaven la legitimitat i la legalitat de la votació de l'1 d'octubre, per només un 2,7% de tertulians que defensessin una cosa o l'altra. La televisió espanyola amb un desequilibri menor va ser La Sexta, on les opinions contràries al referèndum van ser el 77,5%, mentre que un 15% n'eren favorables i el 7,5% restant consideraven que la consulta era legítima però no legal.

El CAC també ha analitzat el canal 3/24, que és el que va incloure més opinions pro referèndum: un 66,7%, contra un 28,6% de crítiques i un 4,8% de defensors de la legitimitat però no la legalitat. Finalment l'informe inclou les dades de TVE a Catalunya, que tornen a ser més equilibrades que les de la seva casa mare: el 64,7% dels tertulians van negar legitimitat i legalitat del referèndum, versus el 31,4% que avalaven totes dues coses (i el 3,9% que només n'admetien la legitimitat).

L'informe s'ha elaborat a partir de l'observació de 125 tertúlies i programes especials emesos per les televisions catalanes i espanyoles entre l'11 i el 30 de setembre. El treball ha sigut aprovat per unanimitat, tot i que el conseller Daniel Sirera –proposat pel PP– ha emès un vot concurrent on critica que el CAC hagi analitzat mitjans que no resten sota la seva competència, com són les cadenes d'abast espanyol. "En canvi, no ha analitzat prestadors que sí que s'hi troben, com ara 8TV, Catalunya Ràdio o RAC1".