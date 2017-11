El PP està "molt vigilant" amb TV3 i denunciarà la cadena si creu que no és prou plural

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha advertit aquest dimarts que el seu partit està "molt vigilant" amb les emissions de TV3 i ha assegurat que, en cas que no es garanteixi la pluralitat, presentarà les denúncies pertinents.

Durant la seva intervenció en un esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum Nova Economia, Maillo ha negat que la decisió de deixar els mitjans públics catalans al marge de les mesures previstes en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució fos una imposició del PSOE. Segons ell, aquest canvi d'última hora va ser "producte del diàleg" i "per la mateixa essència del 155", ja que des del moment de la convocatòria d'eleccions els mitjans públics estan obligats a informar amb una objectivitat que ha de valorar la Junta Electoral Central.

En qualsevol cas, Martínez-Maillo ha reconegut que el seu partit està analitzant "cadascuna de les decisions" que pren la televisió pública catalana, per si és necessari presentar denúncies. El PP, ha dit Maillo, està "molt vigilant" i "treballant seriosament" per comprovar si hi ha pluralitat a TV3.