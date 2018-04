‘El País’ aprima en una quarta part la redacció a Catalunya

Els treballadors de la redacció a Catalunya del diari El País han començat avui una vaga de firmes per protestar contra la reducció del 25% dels efectius. La protesta s’estendrà a dissabte i diumenge. L’empresa ha comunicat la decisió d’acomiadar sis periodistes, tal com ha explicat el comitè d’empresa del rotatiu. Encara no se sap, però, quins són els professionals concrets que hauran d’abandonar el mitjà.

El diari El País pateix un descens continuat de vendes, que és encara més pronunciat a Catalunya. El 2017 el diari va vendre de mitjana (a quiosc i amb subscripcions individuals) 156.310 exemplars a Espanya, cosa que suposa un descens del 10,1% respecte a l’any anterior. En canvi, els 10.986 exemplars col·locats a Catalunya suposen una caiguda d’un 19,2% des dels registres de l’exercici anterior. El 2012, en canvi, en venien 28.239 (i, per tant, la caiguda en cinc anys ha sigut del 61,1%).

El grup Prisa va tancar l’exercici del 2017 en números vermells: 102,9 milions de resultat negatiu, quan l’any anterior havien sigut 67,9 milions. El sanejament de diferents actius, les pèrdues pel registre de la venda de Media Capital o l’impacte fiscal del nou decret llei de societats són els principals responsables d’aquest increment de les pèrdues.

Negociacions trencades a ‘El Periódico’

La mesura a l’edició catalana d’ El País arriba quan El Periódico està també en ple procés d’aprimament de la plantilla. L’empresa havia plantejat un expedient de regulació d’ocupació que havia d’afectar 170 treballadors inicialment, tot i que el grup Zeta, que edita el diari, ho havia rebaixat fins a 136 si hi havia acord o bé 144 si no n’hi havia. El comitè va pactar verbalment un preacord dijous a la nit que s’havia de votar ahir en assemblea. Però en rebre’l per escrit van cancel·lar la votació, ja que incloïa 145 llocs de treball retallats, més que els que s’havia compromès a suprimir fins i tot si no hi havia acord. Des del comitè es tem que, com que la xifra de marxes voluntàries ha anat creixent -i ja supera el centenar-, l’empresa ha aprofitat per col·locar més persones dins l’ERO.

D’altra banda, els treballadors donen per fet que l’aplicació de l’expedient és una mesura prèvia a la venda del diari. El nom de Vocento, editora del diari Abc, és el que sona amb més força com a possible comprador. El Periódico ja havia estat en venda anteriorment. De fet, fins i tot va tenir un preacord signat amb l’empresari extremeny Alfonso Gallardo que no es va arribar a consumar.