Peyu, Albert Pla i Quimi Portet busquen l’humor animal

Durant unes vacances a Namíbia, en Peyu va descobrir l’existència d’una aranya femella que, situada al capdamunt del niu, fa ballar els seus pretendents mascles fins a escollir aquell que ho fa millor. L’elegit entra al niu, copula amb la femella i, finalment, mor assassinat per la seva parella. Aquesta descoberta és l’origen de Natura sàvia, l’espai de divulgació científica i humor que en Peyu estrena demà a TV3 a partir de les 23.00 hores, just després de Si no t’hagués conegut.

L’humorista confessa que quan li van explicar les particularitats d’aquesta espècie d’aranya va pensar que, com aquella història, n’hi havia d’haver moltes més a la natura, i va decidir explorar-ho amb un programa que combinés dues coses que l’apassionen: els animals i la comèdia.

En la seva nova aventura televisiva, en Peyu no està sol: l’acompanyen Albert Pla i Quimi Portet, que integren un comitè de savis sui generis que elabora teories i reflexiona agafant com a punt de partida els comportaments més estranys d’animals autòctons catalans. En cada capítol, en Peyu farà una aproximació a un animal en companyia del naturalista Jaume Sañé, que serà l’encarregat d’explicar de manera rigorosa les particularitats conductuals de cada espècie. Cada visita serà seguida en temps real a través d’un televisor per Pla i Portet. Segons explica Pep Duran, director del programa, els dos cantants comentaran la jugada des del sofà, tal com podria fer qualsevol altre espectador.

Un cop acabada la visita, en Peyu es reunirà amb Pla i Portet en una mena de taller mecànic, un espai que combina realitat i ficció i que serà escenari de les seves reflexions. “Ells agafen una o diverses particularitats de l’animal i desenvolupen teories o divaguen”, explica en Peyu.

Divulgar a través de l’humor

Duran remarca que Natura sàvia funciona com “un programa de natura i humor, en què a partir d’un documental de fauna autòctona, en Peyu i Sañé fan la seva explicació i el comitè de savis intervé per donar un toc personal i espontani”.

En Peyu, ideòleg del format, remarca el vessant divulgatiu del programa. “Si se n’extragués la part documental es podria consumir com un documental normal i corrent, d’informació rigorosa i estricta”, explica. Per a en Peyu, la barreja amb “humor gamberro” ho converteix en un format que és una “bogeria bastant bèstia” que aconsegueix “acostar-se a un públic que no acostuma a veure documentals convencional”.

“Una de les grandeses del programa és que pot atrapar molta gent perquè hi ha molts graus de lectura diferents. Encara que t’interessin poc els animals, si et diuen, per exemple, que un llimac té el penis més llarg que els goril·les, et fa gràcia”, defensa. Pel que fa a la unió amb les altres dues P del programa -Pla i Portet-, en Peyu assegura que la seva missió és “aportar una mica d’ordre”. Els seus companys fan “el paper amb el qual els espectadors els identifiquen a la vida real”. “L’únic que hem fet és portar-ho una mica més a l’extrem”, afegeix.

En l’episodi de debut, en Peyu descobrirà de la mà de Sañé el món de les granotes i els gripaus autòctons de Catalunya i els perills dels humans per a la natura. En els capítols posteriors, entre molts altres animals, es veuran ossos bruns, flamencs, porcs senglars, balenes i dofins.

Per a Vicent Sanchis, director de TV3, el projecte, que defineix com a “intel·ligent” i “audaç”, respon a la necessitat de no deixar de banda els formats més innovadors. La vocació divulgativa de Natura sàvia es reafirma amb la col·laboració amb el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del departament, assegura que la difusió de la biodiversitat de Catalunya es pot fer de moltes maneres, una de les quals a través d’un format televisiu “diferent” que arriba a un públic més ampli.