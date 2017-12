Quatre anys després, torna la ràdio pública valenciana

Aquest dilluns a les deu del matí, quan milers de valencians s’esforcin per llegir el munt de correus electrònics acumulats durant el llarg cap de setmana, quan al bar assaboreixin un cafè per rebaixar la sempre fidel dosi de son o quan feinegin a casa, es podran acostar a la ràdio que els acompanya i sintonitzar el dial de la nova ràdio pública. A aquella hora, als estudis de Burjassot (Horta Nord), Jèssica Crespo, la conductora d’ Al ras, el magazín matinal d’À Punt, trencarà un silenci de quatre anys i 11 dies, el període en què els ciutadans del País Valencià han hagut de viure sense els seus mitjans públics.

Els lectors que vulguin intuir l’impacte que ha suposat no disposar d’una televisió i d’una ràdio pròpies només s’han d’imaginar la sensació que causaria en milers de catalans no comptar amb TV3 o Catalunya Ràdio. De fet, durant aquests quatre anys, el País Valencià ha sigut l’únic territori d’Europa amb llengua pròpia que no ha gaudit de mitjans públics.

El primer pas d’un llarg camí

Malgrat que l’11 de desembre del 2017 passarà a formar part de la història recent del País Valencià, la data d’avui no és, ni de bon tros, l’última estació d’un llarg periple, sinó una parada més en un feixuc pelegrinatge. De fet, la dieta mediàtica dels valencians continuarà, durant mesos, assemblant-se més a un estricte règim de racionament que no a un menú variat i saludable.

La responsable d’aquest dejú comunicatiu serà una minsa producció radiofònica, perquè durant els pròxims mesos la graella de la nova ràdio pública es reduirà a 28 hores setmanals. Una privació a la qual cal sumar l’ajornament fins al primer trimestre del 2018 de l’inici de les emissions de la televisió. Per omplir aquest buit, i conscients de la tasca normalitzadora de la llengua que exerceix el sector audiovisual, dilluns que ve, 18 de desembre, els més menuts podran començar a gaudir de la programació de dibuixos animats i altres continguts infantils mitjançant la web de la corporació.

Mentre no es produeixi la tornada de l’emblema d’À Punt, la televisió, la ràdio haurà d’assumir la capitania de la corporació. Ho farà gràcies a la contractació a diverses productores de 10 programes. A més de l’estendard de la graella, el magazín Al ras, que s’emetrà de dilluns a divendres de 10 del matí a una del migdia, la programació inclourà Animalades, un espai setmanal d’entreteniment per a tota la família; Territori sonor, un magazín musical vespertí; dos programes dedicats a la literatura, Una habitació pròpia i Plaerdemavida ; un altre sobre medi ambient, Samaruc digital ; un espai que analitzarà les variades propostes gastronòmiques del País Valencià, Cuina de bancal ; dos programes dirigits al públic infantil, l’ Escoleta i el magazín de cap de setmana La caseta d’Aitana, i el concurs de lletrejar Rosquilletres. Per a Empar Marco, directora general de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), “tots els programes compleixen amb la filosofia del projecte, és a dir, ser continguts de proximitat i servei públic”.

En la seva etapa inicial, la graella de la ràdio no inclourà l’element distintiu d’un mitjà de comunicació com són els seus serveis informatius. L’origen d’aquesta anomalia és que la borsa temporal amb la qual la CVMC es proveirà de treballadors fins que es realitzin les proves selectives encara no ha conclòs la selecció del personal. Ho explicava dimarts Empar Marco, que admetia que el procediment avança “lentament”, diu, a causa de l’allau de candidatures: 11.525 sol·licituds per a 469 places.

Mentre es resol la selecció dels treballadors, els encarregats de comandar la nova ràdio pública dels valencians seran un reduït equip de periodistes, tècnics i comunicadors entre els quals destaquen alguns referents de l’antiga radiotelevisió valenciana com Amàlia Garrigós, que conduirà el magazín musical, i Joan Espinosa, que presentarà el concurs familiar. Juntament amb ells, cares noves com les de Jèssica Crespo i Irene Rodrigo, que encapçalarà el programa sobre literatura Una habitació pròpia. A les seves mans, a les dels futurs treballadors i a les dels màxims dirigents de la CVMC recau la responsabilitat de superar la convulsa experiència de Canal 9 i Ràdio9 i, ara sí, construir uns mitjans públics que ajudin el País Valencià a esdevenir una societat més diversa, lliure i democràtica.

El recurs judicial que amenaça el futur d’À Punt

A més de les dificultats pressupostàries, el retorn dels mitjans públics del País Valencià està amenaçat pel recurs presentat per la Unió de Periodistes Valencians i l’Associació de la Premsa d’Alacant, que han demanat la paralització cautelar de la borsa de treball temporal perquè consideren que el barem de mèrits negociat per la direcció amb els sindicats vulnera el principi d’igualtat i tanca la porta als periodistes que no van treballar a l’antiga RTVV.

Per a la presidenta de la Unió de Periodistes, Noa de la Torre, el barem de mèrits és “desproporcionat”, una situació de la qual responsabilitza els dirigents de la CVMC. Per contra, per a la directora general de la corporació, Empar Marco, van ser les Corts les que van fixar aquesta puntuació extra per als extreballadors en la llei de creació de l’ens, i el seu equip només ha complert la legislació.