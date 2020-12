Rodar escenes de sexe, qüestió de sensibilitat i seguretat

"En un rodatge hi ha una estructura clara de poder. El director és a dalt de tot i ho controla tot. I, a vegades, alguns directors no han utilitzat aquest poder d'una manera del tot positiva", explica Enric Ortuño, que des de fa gairebé tres anys treballa com a coordinador d'intimitat. Es tracta d'una figura cada cop més important en els rodatges de sèries i pel·lícules per garantir que els actors i les actrius se senten segurs quan roden escenes íntimes. El coordinador d'intimitat acompanya el repartiment per assegurar-se que, quan arribi el moment de rodar, no es trobaran amb sorpreses inesperades o pressions que els facin fer coses que no vulguin fer.

"Per desgràcia, en els rodatges sempre hi hagut més pressions cap a les dones", assegura Ortuño, que remarca que això és així perquè històricament els llocs de poder de la industria –direcció, producció i escriptura– els han ocupat homes. "La pressió perquè una dona ensenyi els pits sempre hi és. Si no estàs diposada a ensenyar els pits és com si ja no poguessis ser actriu", denuncia aquest coordinador d'intimitat, nascut a Alacant i que fa deu anys que està instal·lat al Regne Unit amb la seva dona, Yarit Dor, amb qui comparteix feina.

Ortuño treballa, principalment, en el món anglosaxó. Una de les últimes sèries en què ha participat és Adult material, minisèrie de Channel 4 que es pot veure a Filmin i que, precisament, explora qüestions com el consentiment durant els rodatges, tot i que en aquest cas se centra en el món del porno. A més, té en cartera Los Bridgerton, la primera producció de Shonda Rhimes per a Netflix, una sèrie d'època amb moltes llicències creatives i aventures sexuals.

Va arribar a Londres fa deu anys per treballar com a professor de lluita escènica en diferents escoles d'art dramàtic, però fa dos anys i mig va començar a formar-se als Estats Units i al Canadà per exercir de coordinador d'intimitat en produccions tant audiovisuals com teatrals. Ortuño explica que les seves dues facetes professionals tenen punts en comú. "Estàs treballant amb el cos i per això molts dels coordinadors d'intimitat vam sorgir d'altres professions en què estava implicat el moviment escènic o el teatre físic. Necessites un llenguatge per explicar el moviment del cos", explica Ortuño, que remarca que tant quan es roden escenes de lluita com de sexe és necessària la confiança.

Consentiment, concepte clau

249x249 Enric Ortuño Enric Ortuño

Ortuño assegura que en el cas de les lluites en pantalla sempre s'havien tingut en compte els perills físics que comportave,n però que en el cas de les de sexe no ha sigut així fins fa molt poc. "Amb la intimitat, la línia és més difusa. Quan parles d'un cos nu a escena o de sexe simulat sembla que tothom sap què fa perquè tothom es fa petons o es despulla. Es deixava tot una mica al lliure albir de l'actor", detalla.

El sorgiment de la figura del coordinador d'intimitat ha ajudat a controlar tot allò que abans es feia com bonament es podia o de manera improvisada. La feina no es limita al dia de rodatge: és un procés llarg que arrenca en la preproducció i que inclou, per exemple, analitzar les escenes i acordar amb els actors quin és el nivell de nuesa amb el qual se senten còmodes. Si un dels actors no se sent còmode amb el que es demana, el coordinador treballa amb el director per trobar alternatives per a aquella escena.

En tot aquest procés, la paraula clau és "consentiment", és a dir, l'acceptació per part de l'actor o l'actriu d'allò que se li proposa. Ortuño assenyala que aquest consentiment ha de complir determinats requisits, com per exemple que sigui donat lliurement i que s'hagi tingut tota la informació necessària. També remarca que sempre serà un consentiment "reversible".

Durant el rodatge, el coordinador d'intimitat és l'encarregat de coreografiar les escenes íntimes, però també exerceix d'intermediari amb altres departaments que hi juguen un paper important, com ara el del vestuari. Entre altres coses, coordinen detalls aparentment superficials però essencials, com ara disposar de cobertures per als genitals o els mugrons que siguin del mateix to de pell que el de l'actriu.

La figura del coordinador d'intimitat és molt recent i va sorgir, de fet, en paral·lel a les denúncies d'abusos en la indústria audiovisual fetes pel moviment Me Too. A Espanya i a Catalunya, però, continua sent una figura molt poc freqüent, per no dir inexistent. Ortuño remarca que la seva feina no es limita només als rodatges, ja que tant ell com els seus companys de professió visiten escoles d'art dramàtic i donen xerrades per a actors i actrius. "Això és un moviment de base i comencem a les escoles d'art dramàtic parlant d'estructures de poder, quins són els seus drets i què poden demanar al seu agent o al departament de vestuari", explica Ortuño, que assegura que, fins ara, tot això havia quedat amagat darrere del tabú.